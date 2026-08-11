¿Tiene perros o gatos en casa? Así puede protegerlos durante un terremoto

Perros y gatos también deben hacer parte del plan familiar de emergencia: tener listos sus elementos básicos puede facilitar una evacuación segura. Foto: Alcaldía mayor de

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Un terremoto también puede convertirse en una situación de estrés para los animales de compañía. Los movimientos, ruidos y la reacción de las personas pueden generar miedo o ansiedad en perros y gatos, por lo que incluirlos dentro del plan familiar de emergencia resulta clave para reducir riesgos.

Tras el terremoto registrado el pasado 10 de agosto, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) recordó una serie de recomendaciones para saber cómo actuar con los animales durante un movimiento telúrico y qué elementos tener preparados en caso de una evacuación.

Mantenga la calma y ubíquelos en un lugar seguro

La primera recomendación es evitar movimientos bruscos y hablarles con un tono tranquilo, pues los animales pueden reaccionar a las emociones de las personas que los acompañan.

Durante el movimiento, deben permanecer alejados de ventanas, repisas y otros objetos que puedan desprenderse o caer. Si el animal está asustado, la recomendación es no obligarlo a desplazarse bruscamente, sino intentar guiarlo con tranquilidad.

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Si debe evacuar, no los deje atrás

En caso de que sea necesario abandonar la vivienda, los animales también deben hacer parte de la evacuación.

Para los perros, el IDIGER recomienda utilizar correa y, de ser necesario, bozal. Los gatos deben ser transportados en un guacal, una medida que puede evitar que escapen debido al miedo o la desorientación.

Tener estos elementos ubicados en un lugar de fácil acceso puede ahorrar tiempo durante una emergencia.

¿Qué debe tener el kit de emergencia de su mascota?

Así como existe un kit familiar, perros y gatos deberían contar con elementos básicos preparados para una eventual emergencia.

El IDIGER recomienda incluir agua y alimento, una manta o cobija, el carné de vacunación, bolsas para desechos y los medicamentos que necesite el animal.

También es importante guardar una fotografía reciente, que puede facilitar su identificación en caso de pérdida, y una lista de contactos de emergencia.

El kit debe permanecer en un sitio de fácil acceso, preferiblemente junto al del resto de la familia. Además, la recomendación es revisarlo por lo menos una vez al año, comprobar las fechas de vencimiento de alimentos y medicamentos y reemplazar los productos que sea necesario.

La clave, según las recomendaciones distritales, es no improvisar en medio de la emergencia: tener previamente identificados los elementos para transportar al animal y preparar sus suministros permite que perros y gatos también formen parte del plan de respuesta del hogar.

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