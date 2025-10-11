¿Quiere cambiar la vida de un animal antes de que acabe 2025? Así puede hacerlo

Adoptar es un compromiso para toda la vida. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Faltan menos de tres meses para que se acabe este 2025 y no hay mejor manera de celebrarlo que cambiando la vida de un animal de compañía que lo necesita con urgencia.

Es por esta razón que, el Instituto de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), realizará este 11 y 12 de octubre una jornada de adopción que contará con diversas actividades, entre ellas, la venta de productos de emprendimientos de fundaciones que trabajan día a día por los animales.

Jornada del 11 de octubre.

Se realizará desde las 11:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., en el parque público El Nogal (carrera 11#80-81).

Jornada del 12 de octubre.

Se realizará en el Centro Comercial Centro Mayor, ubicado en la Avenida NQS con calle 38A Sur, desde el medio día hasta las 5:00 p.m.

¿Qué debe tener en cuenta al momento de adoptar un animal?

Entender que es una decisión para toda la vida.

La decisión se debe tomar en familia, no de manera personal.

Disponer del tiempo para la entrevista y proceso de verificación del hogar.

Fotocopia de la cédula y de un recibo de servicios públicos.

Si va a adoptar un perro, lleve perchera y traílla. Si es de manejo especial; toca llevar bozal.

Si va a adoptar un gato, llévelo en un guacal.

¿Por qué adoptar un animal?

Al adoptar un animal de compañía no solo está salvando una vida, sino que le está brindando la oportunidad a otro peludito de ser rescatado, rehabilitado y tener la oportunidad de encontrar una familia amorosa y cariñosa.

Adoptar es una experiencia gratificante que, si se asume con responsabilidad, llenará de mucho amor y cariño su vida y la de su familia. No lo piense más, miles de animales están en los refugios y fundaciones esperando encontrar su hogar soñado.

