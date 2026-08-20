¿Quiere ser el Amigo Secreto de un animal rescatado? Así puede participar

Carbón, el cachorro de cuatro meses rescatado en Santa Marta por la Fundación Por Amor a Rocky, se encuentra actualmente en la búsqueda de un hogar de paso. Foto: Por amor a Rocky

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¿Y si este año, en el próximo Día de Amor y Amistad usted pudiera celebrarlo haciendo feliz a alguien que necesita una segunda oportunidad? Este año, el cariño también puede tener cuatro patas, bigotes o incluso hocico de cerdito.

La fundación Por Amor a Rocky invita a convertir esta fecha especial en una oportunidad para ayudar a los animales que han sido rescatados del abandono o el maltrato. A través de su iniciativa Amigo Secreto, usted puede regalarle un detalle a un perro, gato o animal de granja, o aportar para la esterilización de un perro o gato en condición de calle.

¿De qué trata la dinámica?

Desde agosto y hasta el 8 de octubre, la fundación Por Amor a Rocky tiene abierta una iniciativa que busca aprovechar la temporada de Amor y Amistad para convertir los regalos en ayudas para animales rescatados y en condición de calle.

Una de las maneras para participar es elegir entre un perro, un gato o un marrano rescatado para convertirse en su amigo secreto. La fundación le asignará un animal y compartirá su historia y los elementos que necesita, para que usted pueda hacerle llegar un detalle.

La segunda opción consiste en aportar para la esterilización de un perro o gato en condición de calle. Es posible cubrir una cirugía completa por $80.000 o aportar $40.000 para media cirugía, contribuyendo a prevenir nuevos nacimientos en animales que podrían terminar en situación de abandono.

¿Cómo participar?

Participar en el Amigo Secreto de Por Amor a Rocky es sencillo. Solo debe seguir estos pasos:

Inscríbase en el formulario: al ingresar, deberá diligenciar sus datos, elegir la especie que quiere apoyar y seleccionar el tipo de regalo que desea entregar. al ingresar, deberá diligenciar sus datos, elegir la especie que quiere apoyar y seleccionar el tipo de regalo que desea entregar. Reciba la información de su amigo secreto: después de completar el registro, la fundación le enviará por correo toda la información del animal que le fue asignado. Prepare su regalo: puede comprar por su cuenta los elementos que necesita su amigo secreto, adquirir el regalo directamente con la fundación o enviar el dinero para que el equipo lo destine a lo que el animal más necesite. Entregue su aporte: los regalos pueden entregarse personalmente el 4 de octubre. Si prefiere enviarlos a la fundación, debe hacerlo antes del 8 de octubre, de acuerdo con las indicaciones proporcionadas al momento de la inscripción.

Actualmente, más de 150 animales rescatados esperan convertirse en el amigo secreto de alguien. Una pequeña muestra de cariño puede convertirse en alimento, cuidados o bienestar para un animal que ha pasado por el abandono o el maltrato.

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