La Red Zoocial

Rescatan a 13 animales en un apartamento abandonado lleno de basura y desechos

Los perros, en su mayoría pomeranias y chihuahuas, habían creado túneles entre los desechos para poder moverse.

07 de octubre de 2025 - 10:45 p. m.
Las mascotas rescatadas fueron encontradas con pulgas, problemas dermatológicos y uñas en exceso de crecimiento.
Foto: Unsplash
La Sociedad Humanitaria de San Diego (SDHS) llevó a cabo un operativo de rescate de cuatro días en un apartamento abandonado en Vista, California, donde fueron encontrados 11 perros y dos gatos viviendo en condiciones de hacinamiento.

El rescate comenzó luego de que el propietario del inmueble alertara a la organización al no tener noticias del inquilino durante varias semanas, pese a saber que tenía mascotas. Al ingresar, los agentes de bienestar animal hallaron el lugar sin personas, pero lleno de basura, escombros y objetos acumulados hasta el techo, donde los animales sobrevivían en condiciones insalubres.

Los perros, en su mayoría pomeranias y chihuahuas, habían creado túneles entre los desechos para poder moverse por el apartamento. Para completar el rescate fue necesario emplear grandes contenedores de desecho, personal adicional y una limpieza profunda. La operación tardó cuatro días en concluir de manera segura.

Según informó Jace Huggins, jefe de la división de Cumplimiento de la Ley de Bienestar Animal de la SDHS, la situación fue “desgarradora”, aunque expresó alivio al saber que los animales se encuentran fuera de peligro. “Lamentablemente, este tipo de casos ocurren cuando los dueños de mascotas se ven sobrepasados o enfrentan dificultades personales”, señaló. “Si usted o alguien que conoce no puede hacerse cargo de sus animales, por favor busque ayuda antes de que sea demasiado tarde”.

Las mascotas rescatadas fueron encontradas con pulgas, problemas dermatológicos y uñas en exceso de crecimiento. Actualmente, reciben atención veterinaria en el campus de Oceanside de la SDHS, bajo un régimen de Alojamiento de Emergencia.

La organización continúa inspeccionando el lugar mediante cámaras y trampas para asegurarse de que no queden más animales atrapados.

Este rescate se produce en un momento en que la Sociedad Humanitaria de San Diego enfrenta niveles récord de ocupación, con casi 800 perros bajo su cuidado. Ante esta situación, la entidad hace un llamado a la comunidad a adoptar, ofrecer hogares temporales o realizar donaciones, con el fin de garantizar el bienestar de todos los animales atendidos.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

