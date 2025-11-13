El caso de los perros Hermes y Tazz desató indignación y llevó a medidas correctivas del alcalde. Foto: Unsplash

Un nuevo escándalo sacude a la Unidad de Bienestar Animal (UBA) de Bucaramanga, luego de que los concejales Camilo Machado y Carlos Parra denunciaran públicamente que algunos veterinarios habrían ordenado y practicado eutanasias sin justificación médica. Los hechos, revelados a través de capturas de un chat interno del personal, muestran conversaciones en las que se tomaban decisiones sobre la vida de los animales con expresiones como “démosle de baja” o “haz tu magia”, generando una fuerte ola de rechazo e indignación ciudadana.

Según los denunciantes, el caso corresponde a Hermes y Tazz, dos cachorros que llegaron a la UBA sin presentar moquillo, pero que, de acuerdo con los registros, se habrían contagiado dentro de la misma unidad. Un mes después, ambos fueron sacrificados. “Estos animales merecían un trato digno, no una muerte arbitraria”, afirmó el concejal Machado, quien además señaló que las actas de eutanasia fueron presuntamente falsificadas para justificar los procedimientos.

Los mensajes divulgados por los concejales revelan cómo se habría coordinado la decisión de practicar la eutanasia a los perros entre algunos contratistas y la directora de la Unidad. En uno de los fragmentos compartidos se lee:—“Démosle de baja”.—“Aprobado”, responde una veterinaria.—“¿Quieres hacerlo tú o se lo dejas a Mantilla en la tarde?”—“Por mí lo hago desde ayer, pero necesito que no esté cierto personal”.—“Okis, entonces alócate y haz tu magia”, concluye la directora.

Estas expresiones, consideradas inaceptables por defensores de los animales y autoridades locales, cuestionaron la ética profesional del personal a cargo y la transparencia en la gestión de la UBA. Además, los concejales denunciaron que algunos procedimientos se realizaron ocultando información a parte del equipo, incluso falsificando documentos para respaldar las decisiones.

El concejal Machado calificó los hechos como “aberrantes” y pidió la salida inmediata del personal involucrado, además de la instalación de cámaras en toda la unidad. “No se trata solo de tener un título profesional, sino de tener sensibilidad y respeto por la vida de los animales. En la UBA se ha jugado con la vida de los más vulnerables”, expresó.

Las denuncias también mencionan otro grave hecho: un contratista habría suministrado licor a un animal. “¿En manos de quién están los animales más vulnerables de la ciudad?”, cuestionaron los concejales, quienes aseguraron que este tipo de comportamientos deben ser sancionados por el Comité de Ética Veterinaria y la Fiscalía.

¿Qué responde la Alcaldía?

Ante la presión ciudadana, el alcalde de Bucaramanga, Javier Sarmiento, se pronunció y anunció medidas inmediatas para reformar la Unidad de Bienestar Animal. “Rechazamos de manera contundente cualquier agresión contra los animales. Hemos denunciado ante el Tribunal de Ética Veterinaria a los profesionales presuntamente implicados y actualizaremos los protocolos de eutanasia”, afirmó en un video publicado en las redes oficiales de la Alcaldía.

Sarmiento también informó que se abrirá una convocatoria pública para contratar profesionales “idóneos, con sensibilidad y respeto por los animales”, y que se nombrará un nuevo subsecretario de Medio Ambiente para liderar la reorganización integral de la UBA. Entre las medidas anunciadas se incluye la reforma de los procedimientos de eutanasia, la reestructuración del personal y el fortalecimiento de la supervisión de las instalaciones.

Por su parte, la Alcaldía publicó un comunicado en el que aseguró que “se tomarán todas las medidas correctivas necesarias para garantizar el bienestar de los perros y gatos bajo nuestra protección”.

El caso, que ha generado indignación entre defensores de los animales y ciudadanos, revive cuestionamientos sobre el manejo y la supervisión de las entidades encargadas del bienestar animal en el país. Las investigaciones administrativas y éticas determinarán ahora si, como denuncian los concejales, en Bucaramanga se tomaron decisiones arbitrarias sobre la vida de seres que estaban bajo el cuidado del Estado.

“Con la vida de los animales no se juega”, concluyó el concejal Machado, exigiendo sanciones ejemplares y una revisión estructural de la Unidad de Bienestar Animal.

La Alcaldía de Bucaramanga tomó medidas correctivas en la Unidad de Bienestar Animal -UBA, para garantizar el bienestar de los perros y gatos que están bajo nuestra protección. Se contratarán profesionales idóneos con sensibilidad y respeto por los animales más vulnerables. pic.twitter.com/ci66WoRUDj — Alcaldía de Bucaramanga (@AlcaldiaBGA) November 12, 2025

