Cinco plantas que debería tener en casa si tiene perros

Tener plantas en casa aporta salud, decoración y aire fresco, pero si convive con un perro, es indispensable elegir especies que no representen un riesgo. La buena noticia es que existen varias opciones seguras, decorativas y fáciles de cuidar, ideales para hogares con mascotas. A continuación, presentamos cinco plantas que puede tener sin preocuparse por su perro:

1. Chlorophytum comosum (Planta araña)

La planta conocida como planta araña es una de las más populares por su resistencia y facilidad de mantenimiento. Florece en ambientes luminosos sin recibir luz solar directa. Esta especie es completamente no tóxica para los perros y, además de aportar un toque verde, ayuda a purificar el aire, eliminando formaldehído y otros contaminantes comunes en interiores.

2. Pilea peperomioides (Planta del dinero o pilea)

Originaria de China, la pilea es célebre por sus hojas redondeadas que parecen pequeñas monedas. Es una planta no tóxica, ideal para hogares con perros curiosos. Tolera bien la luz indirecta y solo requiere riego moderado. Su crecimiento rápido y la facilidad con que se reproducen sus retoños la convierten en una excelente elección para principiantes.

3. Calathea spp. (Calatea)

La calatea destaca por sus hojas con diseños elaborados y colores vibrantes. Es completamente segura para los perros y aporta armonía visual. Prefiere ambientes con humedad moderada y luz filtrada, por lo que es ideal para interiores con sombra o zonas alejadas de ventanas directas. Además, ayuda a mejorar la calidad del aire dentro del hogar.

4. Dypsis lutescens (Palma areca)

También conocida como palma mariposa, la palma areca es una opción elegante y segura para espacios amplios. Sus frondas finas y arqueadas generan un ambiente tropical. Además de ser no tóxica para los perros, sus hojas mejoran la calidad del aire al eliminar toxinas como el formaldehído. Requiere luz indirecta y riego moderado.

5. Saintpaulia (Violeta africana)

Compacta y colorida, la violeta africana es ideal para corredores, escritorios o estantes. Es una planta no tóxica y segura si su perro decide curiosear. Requiere luz indirecta, brillante y cuidado delicado del suelo, con riegos frecuentes sin encharcar. Sus flores pueden durar gran parte del año, brindando un toque alegre al hogar.

Aunque estas plantas sean seguras, es importante colocarlas en lugares donde su perro no las mastique ni las ingiera. Incluso las plantas no tóxicas pueden provocar malestar digestivo si se consumen demasiado. Consulte siempre listas especializadas como la publicada por la American Society for the Prevention of Cruelty to Animals antes de introducir nuevas especies al hogar.

