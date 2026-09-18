La tranquilidad del animal se vio amenazada cuando las embarcaciones debieron zarpar de regreso a Asunción. Ante la partida del navío, la perrita intentó lanzarse al agua para seguir a los uniformados,…

Una pequeña cachorra que deambulaba sin rumbo por las calles de Encarnación, Paraguay, encontró un destino inesperado a orillas del río. Tras acercarse a las embarcaciones de las Fuerzas Armadas parqueadas en la zona, la peluda recibió alimento, agua y refugio por parte de la tripulación, estableciendo un vínculo inmediato con los marinos.

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Se lanzó al mar para que no la abandonaran: Maruca, la perrita que conquistó a la armada

La tranquilidad del animal se vio amenazada cuando las embarcaciones debieron zarpar de regreso a Asunción. Ante la partida del navío, la perrita intentó lanzarse al agua para seguir a los uniformados, acción que fue impedida por los presentes para salvaguardar su vida. Su reacción al ver alejarse la embarcación conmovió a los testigos y el caso llegó a oídos del ministro de Defensa de ese país, Óscar González, quien ordenó la búsqueda y adopción oficial de la cachorra.

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Bautizada como Maruca, la perrita fue localizada e integrada formalmente como miembro del Destacamento Naval de Mboika’e. Historias como esta trascienden fronteras y recuerdan la profunda importancia de los lazos entre los seres humanos y los animales. La presencia de estos compañeros en entornos de alta exigencia, como las fuerzas militares, no solo transforma la vida de un animal en condición de vulnerabilidad, sino que fortalece la empatía, el bienestar emocional y la cohesión dentro de las tropas.

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