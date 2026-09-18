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Se lanzó al mar para que no la abandonaran: Maruca, la perrita que conquistó a la armada

Su reacción al ver alejarse la embarcación conmovió a los testigos y el caso llegó a oídos del ministro de Defensa de Paraguay, quien ordenó la búsqueda y adopción oficial de la cachorra.

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18 de septiembre de 2026 – 09:00 a. m.
Maruca se ganó el cariño de la tripulación durante su estadía en el Puerto de Encarnación, Paraguay.
Maruca se ganó el cariño de la tripulación durante su estadía en el Puerto de Encarnación, Paraguay.
Foto: 𝗔𝗿𝗺𝗮𝗱𝗮 𝗣𝗮𝗿𝗮𝗴𝘂𝗮𝘆𝗮

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Una pequeña cachorra que deambulaba sin rumbo por las calles de Encarnación, Paraguay, encontró un destino inesperado a orillas del río. Tras acercarse a las embarcaciones de las Fuerzas Armadas parqueadas en la zona, la peluda recibió alimento, agua y refugio por parte de la tripulación, estableciendo un vínculo inmediato con los marinos.

La tranquilidad del animal se vio amenazada cuando las embarcaciones debieron zarpar de regreso a Asunción. Ante la partida del navío, la perrita intentó lanzarse al agua para seguir a los uniformados, acción que fue impedida por los presentes para salvaguardar su vida. Su reacción al ver alejarse la embarcación conmovió a los testigos y el caso llegó a oídos del ministro de Defensa de ese país, Óscar González, quien ordenó la búsqueda y adopción oficial de la cachorra.

Bautizada como Maruca, la perrita fue localizada e integrada formalmente como miembro del Destacamento Naval de Mboika’e. Historias como esta trascienden fronteras y recuerdan la profunda importancia de los lazos entre los seres humanos y los animales. La presencia de estos compañeros en entornos de alta exigencia, como las fuerzas militares, no solo transforma la vida de un animal en condición de vulnerabilidad, sino que fortalece la empatía, el bienestar emocional y la cohesión dentro de las tropas.

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