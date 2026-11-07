Sello Zoolidario, el reconocimiento a organizaciones que promueven el bienestar animal

Bogotá busca reconocer a las organizaciones que han incorporado el bienestar animal en sus actividades y que contribuyen a construir espacios más incluyentes para perros, gatos y otros animales. Con ese propósito, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), de la Alcaldía de Bogotá, anunció la apertura de las postulaciones al Sello Zoolidario , una distinción oficial que exalta las iniciativas de empresas y entidades comprometidas con la protección de la fauna y las familias interespecie.

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De acuerdo con la información del Instituto, las postulaciones estarán abiertas hasta el 17 de noviembre de este año. El proceso se realizará de manera virtual a través de la página oficial del IDPYBA, donde las organizaciones interesadas podrán consultar los requisitos y presentar sus iniciativas.

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La convocatoria busca promover la sensibilización ciudadana, incentivar la protección animal y consolidar a Bogotá como una ciudad referente en bienestar y convivencia con otras especies.

¿Quiénes pueden postularse al Sello Zoolidario y cuáles son los requisitos?

La convocatoria está dirigida a personas jurídicas cuya actividad económica u objeto principal no esté relacionado directamente con la protección y el bienestar animal, pero que hayan desarrollado acciones e iniciativas en beneficio de los animales en Bogotá.

Según el IDPYBA, pueden participar entidades de naturaleza pública, privada, de economía mixta y corporaciones cívicas. Sin embargo, para ser consideradas, deben demostrar que han realizado actividades continuas durante un periodo mínimo de seis meses anteriores a la postulación.

Las iniciativas deben estar relacionadas con uno o varios de los tres enfoques establecidos por el Instituto:

Inclusión: comprende la creación de espacios y servicios amigables con los animales, conocidos como pet-friendly, así como la adecuación de lugares para recibir fauna en condición de vulnerabilidad. Estas acciones deben respetar las normas sanitarias establecidas por el Distrito.

comprende la creación de espacios y servicios amigables con los animales, conocidos como pet-friendly, así como la adecuación de lugares para recibir fauna en condición de vulnerabilidad. Estas acciones deben respetar las normas sanitarias establecidas por el Distrito. Educación: incluye campañas pedagógicas, actividades de sensibilización y estrategias de transformación cultural que promuevan el cuidado de los ecosistemas y el bienestar animal.

incluye campañas pedagógicas, actividades de sensibilización y estrategias de transformación cultural que promuevan el cuidado de los ecosistemas y el bienestar animal. Protección: contempla acciones de cuidado y adopción, promoción de productos libres de crueldad animal y apoyo a familias interespecie en condiciones de vulnerabilidad.

La evaluación de las postulaciones tendrá en cuenta el cumplimiento de estos criterios. Por eso, las organizaciones deberán presentar los soportes que permitan acreditar las actividades realizadas y demostrar su continuidad durante el periodo exigido.

El reconocimiento se entregará en tres niveles, dependiendo de la cantidad de enfoques que cumpla cada entidad:

Categoría Oro: para las organizaciones que acrediten el cumplimiento de los tres criterios: inclusión, educación y protección.

para las organizaciones que acrediten el cumplimiento de los tres criterios: inclusión, educación y protección. Categoría Plata: para aquellas que cumplan con dos de los tres enfoques.

para aquellas que cumplan con dos de los tres enfoques. Categoría Bronce: para las entidades que demuestren acciones relacionadas con uno de los criterios establecidos.

¿Qué es la Mención Zoolidaria y cuánto tiempo dura el reconocimiento?

Además del Sello Zoolidario, el IDPYBA contempla la entrega de la Mención Zoolidaria, una distinción dirigida a organizaciones que hayan desarrollado, durante los seis meses anteriores, al menos una acción esporádica de alto impacto positivo para los animales y la comunidad.

A diferencia del sello, que exige demostrar actividades continuas y cumplir con uno o varios de los enfoques establecidos, esta mención busca destacar iniciativas puntuales que hayan generado un beneficio significativo para la protección animal.

La Mención Zoolidaria podrá otorgarse mediante postulación de las organizaciones o por decisión oficiosa del Instituto. Esto permite reconocer acciones relevantes que, aunque no hagan parte de programas permanentes, hayan contribuido de manera importante al bienestar de los animales.

En cuanto a la vigencia, tanto el Sello como la Mención Zoolidaria tendrán una duración de un año a partir de su otorgamiento. Durante ese periodo, las entidades reconocidas no podrán participar en nuevas convocatorias mientras su distinción permanezca vigente.

El Instituto también aclaró que el Sello Zoolidario reconoce las acciones específicas que fueron evaluadas y no constituye una certificación general de la organización en materia de protección y bienestar animal.

Estas fueron las organizaciones reconocidas en Bogotá durante 2025

La convocatoria de 2026 da continuidad a una iniciativa que ya ha tenido varias ediciones. La versión más reciente tuvo lugar en junio de 2025, cuando el IDPYBA reconoció a seis entidades por sus acciones en favor de los animales en Bogotá. Entre ellas estuvieron el Colegio Monterrosales, Servicios Postales Nacionales S. A. (4-72) y el Centro Comercial Gran Estación, que recibieron la máxima distinción, denominada Huella Oro, por cumplir con los tres criterios de inclusión, educación y protección.

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Por su parte, el Centro Comercial Outlet Factory obtuvo la distinción Huella Plata, especialmente por las jornadas de adopción que realiza periódicamente en sus instalaciones.

En la categoría Huella Bronce fueron reconocidas Servinformación y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fincomercio Ltda., por sus iniciativas de inclusión y educación sobre bienestar animal al interior de sus organizaciones.

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La ceremonia de entrega se llevó a cabo en el Centro Felicidad de Chapinero (CEFE), donde representantes de las entidades galardonadas compartieron sus experiencias y destacaron la importancia de involucrar a diferentes sectores de la sociedad en la protección de los animales.

Durante el evento, Natalia Barrantes, coordinadora de Responsabilidad Social del Centro Comercial Gran Estación, expresó el orgullo de la organización por recibir esta distinción y destacó su compromiso de continuar promoviendo iniciativas en favor de los animales. También invitó a otras empresas de la ciudad a sumarse a este tipo de acciones.

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¿Cómo postularse?

Las organizaciones interesadas pueden consultar los requisitos, el Anexo Técnico y el formulario de inscripción en la página oficial del Sello Zoolidario del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. El plazo para presentar las postulaciones estará habilitado hasta el 17 de noviembre de 2026. Consulte la información y realice la postulación en este enlace: Sello Zoolidario – IDPYBA.

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