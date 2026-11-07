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Sello Zoolidario, el reconocimiento a organizaciones que promueven el bienestar animal

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) abrió una nueva convocatoria para reconocer a empresas y organizaciones que, desde sus actividades, impulsan iniciativas en favor de los animales.

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La Red Zoocial y Laura Tatiana Vargas Lizarazo
Psicóloga con su perra de terapia Canela, con la que ofrecen intervenciones asistidas a personas, familias, empresas, hospitales y colegios.
El Sello Zoolidario es una distinción que honra las acciones de quienes hacen la diferencia en la vida de los animales.
Foto: Óscar Pérez

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Bogotá busca reconocer a las organizaciones que han incorporado el bienestar animal en sus actividades y que contribuyen a construir espacios más incluyentes para perros, gatos y otros animales. Con ese propósito, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), de la Alcaldía de Bogotá, anunció la apertura de las postulaciones al Sello Zoolidario, una distinción oficial que exalta las iniciativas de empresas y entidades comprometidas con la protección de la fauna y las familias interespecie.

De acuerdo con la información del…

Por La Red Zoocial

Por Laura Tatiana Vargas Lizarazo

Comunicadora social y periodista con interés en temas sociales, culturales, de conflicto y construcción de paz. Ganadora del Premio Nacional de Periodismo, Mujeres, Paz y Seguridad 2021. Tatiana71765621 lvargas@elespectador.com

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