Bogotá celebra adopciones: 12 animales encuentran familia en el CEFE Chapinero

Foto: Alcaldía de Bogotá

Bogotá continúa fortaleciendo su compromiso con la protección y el bienestar animal. En el Centro Felicidad (CEFE) Chapinero, al norte de la ciudad, se llevó a cabo una jornada en la que ocho perros y cuatro gatos fueron adoptados por familias que decidieron brindarles una nueva oportunidad llena de cariño y cuidado.

La actividad, organizada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), se desarrolló en el marco de la XIII Semana Distrital de Protección y Bienestar Animal, denominada “Familia Interespecie”, y en conmemoración del Día Mundial de los Animales.

Durante el encuentro, los asistentes disfrutaron de diversas actividades pedagógicas y culturales. El artista Edgar Álvarez, creador del proyecto ¿Se lo explico con plastilina?, dirigió un taller en el que niños y adultos elaboraron figuras inspiradas en los animales, aprendiendo de manera divertida sobre empatía y respeto hacia ellos. También se proyectó la película Flow, que invita a reflexionar sobre la relación entre los seres humanos y los animales.

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la graduación de los “Guardianes de los Animales”, jóvenes que culminaron su proceso formativo como promotores de la tenencia responsable y el respeto por la vida animal. Asimismo, el IDPYBA entregó reconocimientos a cinco empresas zoolidarias por su aporte a la protección y el bienestar animal, así como por su compromiso con la adopción y la construcción de una cultura de respeto hacia todas las especies.

Emprendimientos pertenecientes a la red de aliados del Instituto participaron ofreciendo productos y servicios relacionados con el cuidado de los animales de compañía, demostrando que la unión entre ciudadanía y sector privado fortalece las acciones en favor de los seres sintientes.

Con este tipo de iniciativas, la administración distrital, liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán, reafirma su propósito de consolidar a Bogotá como una ciudad que reconoce, celebra y protege a los animales.

El IDPYBA recordó que la campaña “Adoptar es amar sin condiciones” continúa vigente y recorrerá distintas localidades, promoviendo la adopción responsable de los miles de animales rescatados del abandono y el maltrato.

Quienes deseen abrir su hogar a un nuevo compañero pueden acercarse a la Unidad de Cuidado Animal, ubicada en la localidad de Engativá (carrera 106A #67-02), donde todos los días son de adopción.

