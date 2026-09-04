¿Su perro no bebe agua? Estas son las causas y soluciones para ayudarlo

Si un perro no bebe suficiente agua, se pueden probar algunas alternativas para incentivar su consumo. Foto: Neil Cooper en Unsplash - Neil Cooper en Unsplash

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El agua es esencial para la salud de los perros, ayuda a regular su temperatura, eliminar toxinas y mantener el correcto funcionamiento de sus órganos. Sin embargo, cuando un perro deja de beber agua o reduce drásticamente su consumo, es importante identificar la causa y hacer algo al respecto.

De acuerdo con la Clínica Veterinaria Bahía, aunque algunos perros beben menos agua de lo habitual por razones naturales, cuando el consumo es muy bajo o nulo durante varias horas puede ser un signo de alerta. Factores como el estrés, el clima, las condiciones del bebedero o incluso algunas enfermedades pueden estar influyendo.

Entre los signos que pueden estar relacionados con la deshidratación están las encías secas o pegajosas, el hocico seco, los ojos hundidos, la pérdida de elasticidad en la piel —cuando, al pellizcarla suavemente, tarda en volver a su posición normal—, la orina muy oscura y concentrada y el letargo o falta de energía.

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Causas por las que un perro no bebe agua

Según los expertos de la clínica veterinaria, existen cuatro grandes grupos de causas que pueden explicar por qué un perro reduce su consumo de agua.

1. Problemas con el bebedero

Ubicación inadecuada: si el bebedero está en una zona ruidosa, el perro podría evitar acercarse.

Material del recipiente: algunos perros prefieren los bebederos de acero inoxidable en lugar de los de plástico.

Limpieza insuficiente: un bebedero sucio puede generar rechazo.

2. Cambios en la dieta

Comida húmeda: los perros que consumen comida húmeda obtienen parte de su hidratación en estos alimentos, por lo que pueden beber menos agua.

Cambio de alimento: modificar la marca o el tipo de comida puede afectar la sed del perro.

3. Posibles enfermedades

Si un perro ha reducido drásticamente su consumo de agua, esto puede estar relacionado con alguna patología como:

Problemas renales.

Diabetes.

Infecciones urinarias.

Dolor en la boca o las encías.

“Si sospecha que su perro tiene alguna de estas enfermedades, es imprescindible acudir al veterinario lo antes posible”, señalan los expertos.

4. Factores ambientales y emocionales

Clima cálido: en días de mucho calor, los perros necesitan más agua, pero pueden evitarla si no está fresca.

Estrés o ansiedad: un perro en estas condiciones puede perder el interés por el agua y la comida.

Ejercicio físico: después de una actividad intensa, algunos perros tardan en rehidratarse si no se les estimula adecuadamente.

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¿Cómo hacer que un perro beba más agua?

Si un perro no bebe suficiente agua, se pueden probar algunas alternativas para incentivar su consumo. Algunas están en cambiar el bebedero, añadir sabor al agua, ofrecer comida húmeda, utilizar una fuente de agua para perros y mantener el agua fresca en el recipiente.

Por ejemplo, agregar caldo de pollo sin sal o caldo de verduras al agua también puede incentivar al perro a beber más.

Sin embargo, hay que prestar atención al tiempo que lleva el perro sin beber, si lleva más de 24 horas sin consumir agua, es urgente acudir al veterinario.

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