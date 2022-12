Subastan un cráneo de Tyrannosaurus rex en Nueva York, ¿cuál fue su precio?

La disminución del valor del cráneo habría sido influida por la incertidumbre que generó la cancelación de la venta de otro esqueleto de Tyrannosaurus rex hace un mes. Foto: Pexels

Los huesos de dinosaurios tienen un alto precio en el mercado. A lo largo del 2022, una vértebra de cola de un dinosaurio de cuello largo fue subastada por US$ 8.000 (38 millones de pesos colombianos); el pico de la cola de un Stegosaurus se vendió por US$ 20.000 (95 millones de pesos); y un diente de Tyrannosaurus rex por más de US$ 100.000 (476 millones de pesos).

Debido al precedente del alto valor y precios para los fósiles de dinosaurios, fue una sorpresa que el cráneo de un T. rex, que se vendió el pasado 16 de diciembre, terminara en un precio mucho menor al estimado. La casa de subastas Sotheby’s esperaba que el cráneo se vendiera entre 15 y 20 millones de dólares. Sin embargo, el espécimen fue vendido por US$ 6.1 millones, esto representaría 28 mil millones de pesos colombianos.

El cráneo del dinosaurio, que fue apodado Maximus, cuenta con marcas de lo que podría ser una mordida al lado de su boca. Se estima que el T. rex midió cerca de 2 metros y pesó 91 kilos. El cráneo pesa más de 200 libras y fue descubierto en el noroeste de Dakota del Sur, en Estados Unidos.

Hace unas semanas, Christie’s, la empresa de arte y lujo encargada de la subasta de un esqueleto de Tiranosaurio rex, apodado Shen, anunció que cancelaría el evento. Esta decisión se debió a que el Instituto de Investigación Geológica de Black Hills en Dakota del Sur dijo que sospechaba que partes del esqueleto de Shen en realidad podrían pertenecer al esqueleto de otro dinosaurio.

The New York Times también reportó que una compañía de fósiles en Estados Unidos habría afirmado que varias partes del esqueleto de Shen se parecían a las partes del esqueleto de otro dinosaurio, apodado Stan, subastado en 2020 también por Christie’s.

Pete Larson, paleontólogo y presidente del Instituto de Investigación Geológica de Black Hills en Dakota del Sur, aseguró para The New York Times que parecía que el propietario del fósil de Shen hubiera cubierto algunos de sus huesos faltantes utilizando moldes del esqueleto de otro dinosaurio (Stan). “Están usando a Stan para vender un dinosaurio que no es Stan. Es muy engañoso”, comentó en su momento.

Todd Levin, un asesor de arte veterano afirmó al mismo diario estadounidense que el colapso de la venta del dinosaurio por parte de Christie’s introdujo incertidumbre en el mercado de fósiles, por temor a que existiera otra falsificación o intento de engaño en las nuevas ventas.

