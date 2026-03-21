Tortilla o trozo de pan podrían ayudar a salvar a su mascota en caso de envenenamiento

Una vez carbonizada, la tortilla debe retirarse con cuidado y colocarse en un recipiente para triturarla completamente. Foto: Pexels - Pexels

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El veterinario Eduardo Nugra compartió en sus redes sociales una recomendación dirigida a los dueños de mascotas sobre cómo actuar si un perro o un gato presenta signos de envenenamiento.

Aunque insistió en que el animal siempre debe ser llevado de inmediato a un médico veterinario, explicó que existe un remedio casero que puede ayudar a ganar tiempo y, en algunos casos, salvarle la vida.

Según indicó, este antídoto se puede preparar con una simple tortilla. El especialista señaló que se debe colocar la tortilla en la estufa o al fuego y dejarla quemar hasta que quede completamente negra.

“La idea principal es que se queme hasta que se haga carbón”, explicó en un video en el que muestra el procedimiento paso a paso.

Una vez carbonizada, la tortilla debe retirarse con cuidado y colocarse en un recipiente para triturarla completamente. De acuerdo con el veterinario, este proceso permite obtener carbón vegetal con propiedades similares al carbón activado, el cual puede ser útil en situaciones de intoxicación o envenenamiento.

Nugra precisó que es fundamental que el carbón quede reducido a polvo, ya que posteriormente debe mezclarse con un poco de agua. La preparación se administra al animal con ayuda de una jeringa, con el objetivo de que la mascota la ingiera mientras es trasladada al veterinario.

El especialista explicó que esta mezcla puede ayudar en casos de intoxicación provocada por raticidas, fertilizantes o incluso por líquidos refrigerantes de los vehículos, sustancias a las que los animales pueden exponerse accidentalmente.

Además, señaló que el preparado también podría servir para aliviar problemas digestivos como indigestión o cólicos.

En caso de no contar con tortillas en casa, el veterinario aseguró que también se puede utilizar un trozo de pan, ya que al quemarlo y triturarlo se obtiene un efecto similar. Asimismo, indicó que no es necesario preocuparse demasiado por la cantidad administrada, pues el preparado no suele causar efectos adversos en las mascotas.

De acuerdo con el portal especializado PetMD, el carbón activado es utilizado con frecuencia en veterinaria para tratar intoxicaciones agudas en perros y gatos, ya que tiene la capacidad de absorber muchas de las toxinas que los animales ingieren. Sin embargo, los expertos recomiendan que su uso sea únicamente una medida de emergencia mientras el animal recibe atención profesional.

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