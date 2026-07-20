Un colibrí hizo su nido en un aro de baloncesto y cerraron la cancha para protegerlo

El nido fue encontrado por un grupo de niños en la malla de uno de los aros de baloncesto de una cancha en Chile. Foto: Municipalidad de Mejillones

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La Municipalidad de Mejillones, en la región de Antofagastae, en Chile, ordenó el cierre temporal de una cancha llamada Los Palafitos durante 60 días, luego de que una hembra de colibrí eligiera uno de los aros de baloncesto para construir su nido.

Según informó la Municipalidad a través de sus redes sociales, la decisión busca proteger el proceso de nidificación y permitir que las futuras crías nazcan sin interferencias. Durante el periodo de cierre, los habitantes podrán continuar practicando deporte en otros recintos habilitados por el municipio.

La historia comenzó cuando un grupo de estudiantes que jugaba fútbol en la cancha observó un pequeño nido en la malla del aro de baloncesto. Poco después vieron llegar a la hembra de colibrí y, conscientes de que el ave podía correr peligro si continuaban utilizando el lugar, avisaron de inmediato a su profesor.

El docente se comunicó con la Fundación para la Sustentabilidad del Gaviotín Chico, cuyos profesionales, junto con funcionarios de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato (DIMAO) de la Municipalidad de Mejillones y la Corporación Municipal de Deportes y Recreación, inspeccionaron el sitio.

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Tras la revisión, confirmaron que la hembra se encontraba construyendo su nido en la malla del aro y que estaba próxima a poner sus huevos. “Había que actuar rápidamente. Ese mismo día se informó al director y se cerró la cancha”, explicó uno de los especialistas de la Fundación para la Sustentabilidad del Gaviotín Chico en un video compartido por la municipalidad.

Los expertos señalaron que, al momento de la inspección, el colibrí aún estaba terminando de construir el nido, por lo que esperan que en los próximos días inicie la puesta e incubación de los huevos. Además, anunciaron que instalarán cámaras trampa para monitorear el proceso y registrar el nacimiento de las crías sin alterar su comportamiento natural.

La medida también responde a la legislación chilena. De acuerdo con la municipalidad, la Ley de Caza prohíbe intervenir o trasladar nidos y huevos de aves silvestres, por lo que proteger el lugar donde la hembra decidió anidar era la única alternativa para garantizar el éxito del proceso reproductivo.

El alcalde de Mejillones destacó que la decisión fue posible gracias al aviso oportuno de los niños y al trabajo conjunto entre la comunidad, las organizaciones ambientales y las autoridades locales.

“Lo más importante es el gesto de los niños, que estuvieron dispuestos a sacrificar el uso de la cancha en beneficio de proteger a esta ave. Es una acción que merece ser aplaudida”, expresó en el video.

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Por su parte, los estudiantes contaron que nunca imaginaron que su hallazgo tendría tanta repercusión. “Estábamos jugando y vimos el nido en la malla. Llegó el colibrí y enseguida le avisamos al profesor para que no le fueran a pegar con un balón”, relató una de las niños.

La historia ha trascendido las fronteras de Chile y se ha convertido en un ejemplo de cómo una acción sencilla puede contribuir a la conservación de la fauna silvestre y promover el respeto por la naturaleza.

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