Un perro y dos gatos luchan por su vida en el Amazonas: necesitan ayuda urgente

La organización Adopta Un Peludo enfrenta una de sus situaciones más difíciles: tres animales maltratados y abandonados en el Amazonas luchan por sobrevivir.

07 de noviembre de 2025 - 01:04 a. m.
Entre los casos reportados hay un gato con graves lesiones tras un accidente.
Foto: @adoptaunpeludo_
La organización Adopta Un Peludo lanzó una campaña de apoyo tras recibir reportes de tres casos críticos de maltrato y abandono en el Amazonas. Los rescatistas aseguran que se trata de una de las situaciones más difíciles que han enfrentado, con animales en riesgo inminente y recursos al límite.

Entre los casos reportados hay un perro atropellado que lleva más de veinte días sin recibir atención veterinaria, un gato con graves lesiones tras un accidente y otro con una infección ocular que amenaza con dejarlo ciego. Todos se encuentran en zonas de difícil acceso, lo que complica su traslado a Bogotá, donde podrían recibir tratamiento.

“Estos tres animales no tienen tiempo. Necesitan ayuda urgente”, señaló la fundación, que estima que el costo total del rescate, transporte aéreo y rehabilitación superaría los tres millones de pesos.

Para cubrir estos gastos, la organización lanzó una convocatoria en la que buscan 300 padrinos o madrinas dispuestos a donar $10.000 pesos cada uno. Quienes se sumen recibirán evidencias del proceso y seguimiento médico de los animales rescatados.

Las personas interesadas también pueden visitar y donar directamente en @dog_tora_pets y @dogtorapetsveterinaria, donde se coordina la atención médica de los casos.

Desde Adopta Un Peludo hacen un llamado a la solidaridad: “Si alguna vez nuestras historias les sacaron una sonrisa, hoy necesitamos su ayuda para escribir una más: la de tres animales que aún pueden tener un final feliz”.

Para colaborar o conocer más detalles sobre los rescates, las personas pueden comunicarse a través de las redes sociales de @adoptaunpeludo_ o al WhatsApp 319 707 8977.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

