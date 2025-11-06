Rescatan a un gato herido, pero refugio decide sacrificarlo por falta de recursos

El caso ha reavivado el debate sobre la falta de recursos veterinarios accesibles. Foto: Pixabay

Después de que una vecina encontrara a un gatito gravemente herido cerca de su hogar, un usuario de Reddit relató la frustrante odisea que vivió al intentar salvarle la vida. Según la publicación compartida en octubre por el usuario u/Igotbanned0000, el pequeño felino apenas podía moverse, tenía una pata trasera posiblemente fracturada y desprendía un fuerte olor a descomposición.

Conmovido por su estado, el usuario buscó ayuda en varias clínicas veterinarias de emergencia. Sin embargo, quienes no estaban ocupados le informaron que debía cubrir todos los costos del tratamiento, ya que no existían opciones de atención gratuita.

Desesperado, condujo hasta una clínica cercana, pero allí recibió la misma respuesta: el animal solo sería atendido si estaba dispuesto a pagar y asumir su propiedad legal.

Como último recurso, acudió a un refugio recomendado por un veterinario, con la esperanza de que el gatito recibiera asistencia médica. No obstante, al llegar, el personal del lugar apenas revisó al animal y le informó que sería eutanasiado a menos que alguien lo reclamara y cubriera los gastos de atención.

El relato del usuario refleja la impotencia de muchos ciudadanos que intentan ayudar a animales heridos sin contar con los medios económicos necesarios.

“Siento que lo traicioné”, escribió. “Pensé que lo estaba llevando a un lugar donde mejoraría, pero en cambio lo dejé con personas que simplemente lo descartaron”.

Consultada por Newsweek, la veterinaria Dra. Crystal Heath, de California, explicó que este tipo de situaciones no se deben a falta de compasión del personal de los refugios, sino a un sistema sobrecargado y sin recursos suficientes.

Según la especialista, las comunidades ahorrarían más dinero y evitarían sufrimientos si destinaran fondos públicos a servicios veterinarios gratuitos o de bajo costo, en lugar de sostener el ciclo de acogida y eutanasia.

Heath subrayó la necesidad de fortalecer las redes de clínicas comunitarias y promover alianzas entre refugios, organizaciones de rescate y programas de esterilización. También destacó el papel de las redes sociales y la financiación colectiva para conectar a los rescatistas con recursos de ayuda inmediata.

Por su parte, la Dra. Carly Fox, del Schwarzman Animal Medical Center (AMC) de Nueva York, recomendó que, ante un animal herido, la persona lo lleve siempre a un hospital veterinario o refugio local. Si el animal no se encuentra en estado crítico, la mayoría de las instituciones cuentan con fondos o acuerdos con rescates para cubrir la atención y buscarle un hogar temporal o definitivo.

La historia del gatito se viralizó rápidamente en Reddit, donde recibió miles de reacciones y comentarios de usuarios que lamentaron la falta de apoyo estructural para casos como este.

Algunos destacaron que la eutanasia, aunque dolorosa, puede representar un acto de compasión cuando el sufrimiento del animal es extremo. Otros hicieron hincapié en la importancia de la esterilización como única vía para evitar que más animales terminen en estas circunstancias.

El caso ha reavivado el debate sobre la falta de recursos veterinarios accesibles y la urgente necesidad de políticas públicas que garanticen una red de protección más humana y eficiente para los animales vulnerables.

