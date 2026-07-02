Veterinario por un día: así son las vacaciones donde los niños aprenden a cuidar animales

Además de generar espacios de entretenimiento durante la temporada de receso escolar, la iniciativa busca sembrar en los más pequeños una conciencia de respeto y cuidado hacia todas las formas de vida. Foto: Unidad de Protección Animal (UPA) Manizales

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Durante la temporada de vacaciones escolares de mitad de año, los niños, niñas y adolescentes de la ciudad de Manizales tienen la oportunidad de cuidar y compartir tiempo con perros, gatos y otros animales que se encuentran bajo la protección de la Unidad de Protección Animal (UPA).

La iniciativa, denominada Vacaciones recreativas con la UPA, busca promover desde la infancia valores como la empatía, el respeto y la responsabilidad hacia los animales de compañía mediante actividades lúdicas y pedagógicas.

De acuerdo con la información compartida por la Unidad de Protección Animal de Manizales, la programación fue diseñada para que los participantes conozcan de cerca el trabajo que se realiza en favor del bienestar animal y comprendan los cuidados que requieren las mascotas para llevar una vida sana y feliz.

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Durante las jornadas, los niños recorren diferentes estaciones temáticas enfocadas en fortalecer la cultura de la tenencia responsable. En estos espacios reciben información sobre alimentación, salud, bienestar y las responsabilidades que implica incorporar un animal de compañía al hogar.

Una de las actividades principales es la estación de “Tenencia Responsable”, donde los asistentes aprenden cuáles son los deberes de quienes conviven con perros y gatos, desde garantizar una alimentación adecuada hasta brindar atención veterinaria, ejercicio y afecto.

También está la estación “Veterinario por un Día”, una experiencia que permite a los menores conocer el trabajo que realizan los profesionales encargados de cuidar la salud de los animales y acercarse, de manera didáctica, a algunos procedimientos básicos de atención.

La programación incluye además un “Spa para Mascotas”, donde los niños descubren la importancia de la higiene y el cuidado del pelaje, una “Minigranja”, que les permite conocer diferentes especies de animales, y talleres de manualidades relacionados con la protección y el bienestar animal.

Según explicó la UPA, más allá de ofrecer una alternativa de entretenimiento durante el receso escolar, el objetivo es sembrar en los más pequeños una cultura de respeto hacia todas las formas de vida.

La entidad destacó que la interacción directa con los animales se convierte en una herramienta pedagógica para fortalecer valores como la solidaridad, la sensibilidad y la responsabilidad, al tiempo que ayuda a comprender que una mascota no es un regalo ni un objeto, sino un ser vivo que requiere cuidados permanentes.

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La UPA indicó que estas actividades hacen parte de las estrategias de educación y sensibilización que desarrolla de manera continua para fomentar una relación más respetuosa entre las personas y los animales y promover una ciudadanía comprometida con el bienestar animal.

Las jornadas continuarán durante los próximos días para que más niños y niñas puedan participar en esta experiencia.

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