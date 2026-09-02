Nueva York, París y Dubái: las ciudades en las que desfilarán 17 marcas bogotanas

Uana by Wanaawaa. / Cortesía CCB Foto: KAPTURESTUDIO 2024

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Catorce marcas bogotanas de prendas de vestir y tres de calzado y marroquinería desfilarán en Nueva York, París y Dubái.

La participación de las 17 marcas se dio gracias al proyecto Puente Internacional, la iniciativa de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) que conecta a empresarios de la moda emergente con mercados internacionales.

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Esta edición, de acuerdo con sus organizadores, marca un hito para el programa: es la primera vez que la CCB tiene presencia institucional en Paris Fashion Week —dentro del programa Welcome to Paris de la Federación de la Alta Costura y de la Moda (FHCM)— y en la Dubai Fashion Week, organizada por el Arab Fashion Council junto con Dubai Design District.

“Queremos que empresarios de sectores populares, diseñadores emergentes y jóvenes creativos lleguen a mercados internacionales y le muestren al mundo una moda innovadora, sostenible y llena de identidad de la ciudad”, dijo Ovidio Claros Polanco, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá.

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El proceso para llegar a París y Dubái

Desde 2023 el proyecto ha acompañado a 41 marcas y las ha llevado a siete escenarios internacionales, como Bogotá Fashion Week, Nueva York y Madrid.

De acuerdo con la entidad, muchas de las marcas de esta edición provienen del tejido empresarial local y del ecosistema creativo emergente: “nacieron en talleres liderados por mujeres cabeza de familia o en empresas familiares con varias generaciones dedicadas a la confección”.

Vale la pena mencionar que en Bogotá y la región hay 34.000 empresas registradas del sector, especialmente micro y pequeñas. Además, la industria es intensiva en mano de obra femenina.

“Nuestro trabajo desde la Cámara no es llevar diseñadores a una pasarela, es prepararlos para vender. Por eso Puente Internacional no empieza en el aeropuerto: empieza mucho antes, con curaduría, con mentoría, con estructuración de costos de exportación, con lookbook, con agenda de compradores. La pasarela es el resultado, no el objetivo”, dijo Oviedo.

Las 17 marcas que representarán a la ciudad y al país fueron seleccionadas mediante un proceso de curaduría especializada y recibieron mentorías con Albania Rosario, fundadora y presidenta de FDLA (Fashion Designers of Latin America); José Forteza, editor de moda y lifestyle con trayectoria en Vogue México y Latinoamérica; Luis Sánchez, cofundador de Ideas Publishing Group; y Jorge Duque, diseñador colombiano ganador del primer Project Runway Latin America.

Las mentorías fortalecieron la construcción de las propuestas comerciales de las marcas, el desarrollo de colecciones y el fortalecimiento de su modelo de negocio.

¿Cuáles serán las marcas participantes?

La participación en los tres circuitos incluirá una oferta de marcas que van desde el diseño de autor, la moda sostenible, hasta los accesorios y calzado.

FDLA / New York Fashion Week (11 al 15 de septiembre)

El circuito norteamericano, de la mano de FDLA (Fashion Designers of Latin America), contará con la participación de ocho marcas locales:

Franchi e Punto (tejido de punto).

Day Moda Sostenible (prendas sostenibles a partir de textiles recuperados).

OVAT (sastrería contemporánea femenina).

Ciento Cinco Lunares (diseño artesanal y sostenible).

Clarissa Rosania (prendas femeninas de lujo latino).

Tan Basicx (moda circular en cáñamo).

Kernel Leather y Liza Herrera (calzado y marroquinería en cuero natural).

Paris Fashion Week — Welcome to Paris / FHCM (1 al 5 de octubre)

La primera vez del proyecto Puente en la capital francesa, cada marca seleccionada presentará 15 looks en el showroom del Jardin des Tuileries.

En el desfile colectivo del Palais de Tokyo, acompañadas por la propuesta de calzado de Lisantiny y Kernel Leather, representarán el diseño colombiano.

Divina Collection (denim).

Wanaawaa by UANA (ready-to-wear).

El Maletero (cuero a la medida).

Cannabis (streetwear sostenible).

Dubai Fashion Week (20 al 24 de octubre)

En el mercado de Medio Oriente las marcas enfocadas en moda de ocasión, propuestas atemporales y para el segmento del lujo, estas tendrán oportunidades:

Adriana Capasso.

ODA Store.

Laura Aparicio.

Mónica Schuster by Sermetex.

Liza Herrera.

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