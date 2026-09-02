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¿Quién diseñó el “look” que usó J Balvin en el Festival Internacional de Cine de Venecia?

El cantante caminó por la alfombra roja del festival luciendo un traje de una marca italiana.

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Redacción Moda
02 de septiembre de 2026 - 09:23 p. m.
J Balvin en el Festival Internacional de Cine de Venecia. / Cortesía
J Balvin en el Festival Internacional de Cine de Venecia. / Cortesía
Foto: Cortesía
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El cantante J Balvin asistió al estreno mundial de Ink, la nueva película de Danny Boyle, en la 83.ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia.

Para la ocasión, José Álvaro Osorio Balvín, nombre de pila del artista, lució un sofisticado conjunto de la marca italiana Emporio Armani en tonos gris y beige.

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El traje se compone por una chaqueta oversize y pantalones fluidos decorados con un estampado geométrico de rombos.

En el festilval competirán 21 películas por el máximo galardón, que el jurado, presidido por la actriz Maggie Gyllenhaal, entregará el 12 de septiembre.

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La presencia de Balvin en el evento marca otro momento importante en su proyección global. El artista se ha destacado por representar la música y la cultura latina en diversos eventos internacionales a nivel mundial.

El mayor exponente del reguetón también es un ícono de la moda. El artista ha realizado importantes colaboraciones con marcas colombianas como Gef y, la más reciente, con Vélez. También ha desfilado y es usual su presencia en semanas de la moda del mundo.

Sobre la moda, el cantante recientemente dijo en entrevista con El Espectador, “la moda me ha permitido ver el mundo con otra estética. Me ha enseñado a valorar el arte de diferentes personas, el trabajo a mano, artesanal, el amor y la pasión. Todo lo que sea diseño me encanta”.

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Por Redacción Moda

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