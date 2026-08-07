Arturo Calle contó detalles del traje de posesión de Abelardo de la Espriella

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, habla durante su primer discurso como mandatario. EFE/ Ernesto Guzmán Jr Foto: EFE - Ernesto Guzmán Jr

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El empresario colombiano Arturo Calle asistió a la posesión del presidente de la República Abelardo de la Espriella y detalló cómo fue el proceso de la confección del traje que el primer mandatario eligió.

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Según le dijo Calle a Blu Radio, de la Espriella eligió un traje sastre azul, una camisa blanca y una corbata. El presidente le agregó un pequeño pin con la bandera de Colombia.

El empresario contó que él y su equipo viajaron tres veces desde Bogotá hasta Barranquilla para trabajar en los detalles de las prendas del mandatario.

Calle aseguró que el presidente estuvo pendiente de las medidas y características de la ropa que utilizaría durante el acto protocolario.

También contó que de La Espriella había solicitado que la camisa tuviera un ancho específico de siete centímetros, pero al revisar la prenda encontró que medía 7,8 centímetros. “Aunque el resultado era elegante, el mandatario pidió que se ajustara la medida para cumplir con la especificación que había solicitado”, le dijo al medio.

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Pese a que el mandatario tenía un sastre italiano, eligió lucir un traje hecho en Colombia y por una marca de gran trayectoria. “Para nosotros es un honor muy grande que el presidente crea, como ha creído siempre, en la industria nacional”, agregó el empresario.

El traje en azul oscuro

Durante toda su campaña, según detalla Lays Balli, experta en moda, el presidente se mantuvo fiel al estilo que lo ha caracterizado en su ejercicio como abogado, vestidos hechos a medida, preferiblemente en azul oscuro, uno de los colores corporativos por excelencia y, aunque prescindió de la corbata para restarse rigidez, conservó el pañuelo en la solapa, que le da un aire un poco más relajado.

“Todo en él habla de orden, estructura y da la idea de ‘éxito’, parte de lo que quiere transmitirle al electorado de lo que sería su gobierno si llega a ganar”, dice la experta en moda.

De acuerdo con Balli, conforme ha avanzando la campaña, el candidato ha tenido que sacrificar el color, las bufandas, las gorras y los sombreros, “pues son elementos muy vistosos para ser asociado con la dignidad que supone convertirse en presidente”.

Por eso, en los últimos meses, el ahora presidente se ha limitado a los vestidos de sastre en azul oscuro, acompañados de camisa blanca, con pañuelo en la solapa en colores neutros.

“Lo de Abelardo es muy interesante, porque es un tipo que le dio una vuelta a su estilo. Pasó de abiertamente decir que no le gusta el fútbol y casi repudiar todo lo colombiano a forjar su imagen en uno de los símbolos que la gente reconoce más fácil: la camiseta de la Selección. Esto no es casualidad, apela al patriotismo exagerado, a la necesidad de mostrarse como los más colombianos”, explica Jeniffer Varela, investigadora de moda.

El vestuario formal también ha sido tradicionalmente asociado a responsabilidad y disciplina. “Normalmente, cuando vemos a una persona vestida de esta manera, se suele pensar que es competente”, dice Balli.

En esa línea, De la Espriella busca proyectar una imagen seria, segura y confiable. De hecho, el azul oscuro es un tono asociado a las fuerzas navales y representa lealtad, autoridad, confianza y estabilidad. “No es un detalle menor, que el azul resulte ser el color de preferencia universal. Con dicha elección de color, el candidato De la Espriella le está apostando a comunicar sus dotes de líder y que está listo para tomar las riendas presidenciales”, dice la experta Balli.

Así las cosas, el estilo del candidato de la derecha tiene un toque elegante, pero moderno. “El hecho de que sus prendas sean hechas a la medida y ajustadas, le dan modernidad y fuerza, visualmente lo hacen ver más llamativo, lo que le sirve para demostrar poder, fuerza y ‘romper esquemas’”, dice Tatiana Moreno, asesora de imagen.

Jon Sonen también vistió a algunos asistentes

Jon Sonen fue la firma elegida para vestir al padre y a los hijos del presidente, así como al hermano de la primera dama Ana Lucía Pineda.

Se trata de una ocasión especial en la que tres generaciones de hombres vinculados a la familia presidencial llevan el sello de Jon Sonen, “demostrando cómo una misma casa de moda puede interpretar diferentes edades y personalidades bajo una propuesta de estilo sofisticada y actual”, dijo la marca.

El diseñador, con 28 años de carrera, aseguró que “para nosotros es un orgullo que hayan confiado en Jon Sonen para acompañar a diferentes generaciones de esta familia en un momento tan importante. Cada hombre tiene una personalidad y un estilo propio, y nuestro propósito es que cada uno se sienta auténtico y seguro con lo que lleva puesto”.

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