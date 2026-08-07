Ana Lucía Pineda: la ropa, el estilo y el rol de la primera dama de Colombia

Esposa de Abelardo de la Espriella, durante el empalme con el gobierno saliente de Gustavo Petro. / Mauricio Alvarado Lozada Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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En política la ropa tiene el poder de comunicar y a través de los colores, las siluetas y los accesorios, transmitir mensajes. La imagen de Ana Lucía Pineda, empresaria y esposa del presidente Abelardo de la Espriella, no pasa ni pasará inadvertida.

Su estilo ha evolucionado hacia una estética más sobria y conservadora, acorde con la narrativa que proyecta el nuevo Gobierno.

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La moda como lenguaje político

De acuerdo con Jeniffer Varela, investigadora de moda, si se analiza la cuenta de Instagram de Pineda, en sus publicaciones más antiguas, hay fotos en las que se ve con “más escotes, más color, más riesgo y hasta con más marcas de lujo visible. Claramente, lo que quieren es apelar a una estética que se sienta más cercana a la de la colombiana promedio, aunque ella no lo sea”.

Pineda ahora se destaca por colores blancos y neutros, por supuesto, apelando a esa idea de ‘lujo silencioso’ y ‘clase’. El colombiano de a pie que la ve, puede ver en ella una señora elegante, recatada, aspiracional, a la que claramente le hicieron una asesoría para cambiar su imagen igual que al candidato", menciona Varela.

En esa línea, Lays Balli, experta en moda, afirma que Pineda demuestra interés en la moda, y eso se puede ver en sus elecciones de vestuario, “en las que los zapatos altos y los estampados coloridos se destacaban, un vestuario que transmitía alegría, hasta que llegó el momento de campaña”.

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En sus apariciones más recientes predominan los tonos pasteles, blancos y neutros, así como siluetas mas tradicionales: “camisas, chaquetas, blazers y pantalones anchos, se está poniendo en modo ‘primera dama’ y se le nota. Ahora lo que busca transmitir es confianza y seriedad”, agrega Balli.

El rol de la primera dama en la moda colombiana

Más allá de una transformación estética, esa nueva imagen también puede influir en la forma en que la primera dama se relaciona con la industria de la moda y con el papel que históricamente han desempeñado sus antecesoras.

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La semana pasada, durante la edición 37 de Colombiamoda, la primera dama asistió junto a su esposo al desfile de apertura, que estuvo a cargo de la diseñadora Manuela Álvarez.

Pineda exaltó, a través de sus redes sociales, el trabajo que hace Álvarez junto a artesanos para honrar y preservar “nuestro patrimonio cultural”.

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Además, anunció que “junto a Manuela y a nuestros artesanos, llevaremos este talento a la Semana de la Moda de París” a través del proyecto Territorios Vivos y con el apoyo de Taliana Vargas, gestora cultural y esposa del Alcalde de Cali.

La primera dama también lanzó “Mi patria milagro”, una colaboración de moda junto al emprendimiento Haviva, con piezas como camisetas y pañoletas con prints alusivos a la biodiversidad del país.

De acuerdo con María Fernanda Villamizar, más conocida en redes sociales como The Inexpert, la primera dama tendrá el reto de seguir siendo embajadora de la moda colombiana, un legado que dejó ‘Tutina’ de Santos y algo con lo que Verónica Alcocer tuvo varios aciertos ante la opinión pública.

Según la experta, “Ana Lucia tiene que balancear ese amor que tiene por las tendencias con un lenguaje un poco más formal. Necesita prescindir de las piezas con logos o de marcas de lujo muy reconocibles y trabajar en el entalle en sus atuendos, puesto que en varias de sus salidas recientes tiene buenas elecciones, pero se necesita pulir el entalle”.

El nuevo Gobierno también dejó en evidencia su interés en apoyar durante los próximos cuatro años a la industria de la moda con la designación de Silvia Tcherassi como embajadora ad valorem de la industria textil local y con su asistencia a uno de los eventos más relevantes para la región (desde Juan Manuel Santos no asistía un presidente a dicha feria).

“Llegando a Medellín para acompañar la inauguración de Colombiamoda, la plataforma más importante del país para impulsar el talento, la creatividad, el diseño y la industria de la moda colombiana. Nuestro compromiso es seguir fortaleciendo las industrias creativas como motor de desarrollo, empleo y crecimiento para Colombia”, dijo el presidente a través de sus redes sociales.

La historia reciente del país ha mostrado que las primeras damas también dejan un legado en la moda. En los próximos cuatro años, Ana Lucía Pineda mostrará si su estilo solo será una extensión de la imagen presidencial o una plataforma para impulsar el talento colombiano de diseñadores, marcas y artesanos en escenarios nacionales e internacionales.

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