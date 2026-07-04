Así crearon el vestuario de Elle Woods en “Elle”, la precuela de “Legalmente Rubia”

Lexi Minetree en el estreno especial en Reino Unido de la serie original de Prime Video "Elle". / Kate Green / Getty Images para Prime Video Foto: Getty Images for Prime Video - Kate Green

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Esta semana se estrenó “Elle”, en Prime Video, una seria que apela a la nostalgia de los 2000. Se trata de la precuela de “Legalmente rubia” (2001), que explora la adolescencia de Elle Woods antes de convertirse en estudiante de Harvard, en un ícono para la cultura pop y para una generación que entendió que los prejuicios no definen a las personas.

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Hace 25 años Reese Witherspoon encarnó uno de sus personajes más emblemáticos con “looks” rosados e hiperfemeninos demostrando que los estereotipos no fueron impedimento para que se convirtiera en una de las mejores abogadas de Harvard.

La nueva historia, de la que Witherspoon es productora, traslada a los espectadores a 1995 para mostrar a una joven de 16 años, la búsqueda de su identidad y cómo construyó su personalidad y sofisticada estética.

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Lexi Minetree encarna la versión adolescente de Elle Woods y a través de diferentes atuendos y tonalidades de rosa nos muestra cómo pasa de un lujoso estilo de vida en Bel Air a una nueva vida en Seattle en 1995, junto a jóvenes vestidos con pantalones grises, camisas de cuadros y camisetas de bandas. El rosa, otro personaje en el universo de Woods, muestra cómo se adapta, pese a las burlas, sin perder su estilo y autenticidad.

Hablamos con Sara Byblow, diseñadora de vestuario de “Elle”, sobre los retos, el poder del rosado, la inspiración, las tendencias de los noventa y los guiños que hizo al vestuario original.

¿Cuál fue el punto de partida para vestir a la versión adolescente de Elle Woods sin perder la esencia del personaje que ya conocemos?

Antes de tocar una sola prenda, intenté construir primero el mundo que la rodeaba. Es una persona diferente a la que conocemos en las películas. Los años en los que la vemos en la serie son muy formativos para ella; son los años en los que empieza a convertirse en la mujer. Como la historia transcurre en 1995, intenté meterme de verdad en su mundo y ver en lo qué se habría inspirado.

Analizamos lo que estaba pasando en la cultura pop, qué supermodelos estaban de moda en aquella época; todo el mundo conocía a Claudia Schiffer, a Naomi Campbell y a todas esas supermodelos, eso fue algo muy importante. También nos preguntábamos: “¿qué música escuchaba?“. Gwen Stefani, por ejemplo, formaba parte de eso.

En realidad, se trataba simplemente de intentar imaginar qué pósters habría tenido en la pared cuando tenía 16 años y qué le habría inspirado en ese sentido. Tomamos pequeños detalles de cada uno de esos momentos para luego plasmarlos en la ropa y poder contar visualmente su historia.

Sin duda, nos inspiramos en la película y luego, en cierto modo, retrocedimos y nos preguntamos: “¿qué podemos hacer para contar la historia de cómo habría llegado hasta ahí?“.

¿Qué elementos del vestuario original de Legalmente rubia decidieron conservar?

Hay algunos elementos que sin duda queríamos recuperar. Obviamente, los zapatos con forma de corazón que todo el mundo conoce y adora de la escena inicial de la película. Ese era un elemento imprescindible.

Aparte de eso, intentábamos que fueran más bien pequeños detalles que la gente pudiera apreciar. Por ejemplo, hay un bolso rojo de Bottega que aparece en la película y que lleva Elle Woods. Lo incorporamos en la serie, pero en lugar de dárselo a ella, se lo dimos a su madre. Eso crea una bonita continuidad entre la serie y la película: da la impresión de que su madre le heredó ese bolso y explica por qué Elle lo lleva años después.

También hay una pequeña pulsera-reloj rosa de Hermès que lleva puesta y que también aparece a lo largo de toda la película. Para nosotros se trataba de darle un aire nuevo y fresco, pero teniendo ese sentimiento nostálgico por la Elle Woods de la película.

La serie está ambientada en 1995. ¿Qué tan rigurosa fue la investigación de tendencias de esa época?

Fue muy exhaustiva. Imprimimos imágenes de todos los desfiles entre 1992 y 1995. Y estudiamos a fondo cada uno de los looks que desfilaron por la pasarela.

¡Tenía un enorme tablero lleno de imágenes y anotaciones por todas partes solo para inspirarme!

También conseguimos un montón de revistas de 1995 con campañas publicitarias increíbles de aquella época en las que nos inspiramos

De hecho, también salimos a buscar anuarios vintage de los institutos de Seattle de 1995, así como anuarios de Beverly Hills de ese mismo año, lo que nos permitió ver, de verdad, qué llevaban los chicos cada día.

Además, yo viví esa época, pero poder revivirla a través de fotos reales, y no solo lo que tenemos en la memoria —lo que elegimos recordar de aquella época—, fue realmente especial.

¿Cuáles fueron sus principales referencias de moda de mediados de los noventa?

Fueron tantas... Claudia Schiffer fue una de nuestras estrellas. También estaban las pasarelas de Vivienne Westwood, que eran increíbles. Fue una gran mezcla. Eran todas las referencias que imaginábamos que Elle consumía.

Hay toques del estilo de Gwen Stefani que incorporamos a lo que Elle se pone. Por ejemplo, si Elle va a un concierto y está intentando idear un conjunto. Se diría algo como: “Bueno, ¿qué cantante me encanta?. Gwen Stefani. ¿Qué se habría puesto ella?" Y habría creado su conjunto para que estuviera, más o menos, en esa línea. A partir de ahí construíamos el look.

Las referencias venían de todas partes, pero pequeños detalles que encontrábamos y veíamos, que nos encantaban los íbamos incorporando, como esos pantalones metalizados de rosa chillón que lleva en el último episodio (la serie cuenta con 8 episodios) cuando corre por las calles e intenta llegar a tiempo.

Los vimos en una revista de 1995 en la que salía una modelo corriendo con esos pantalones rosa intenso metalizado y pensamos: “Necesitamos esto, es tan típico de Elle Woods”.

El rosa es prácticamente un personaje más del mundo de Elle Woods. ¿cómo abordaron ese color en la serie?

Es que ese color es muy curioso, porque hay muchísimos tipos de rosa. Ni siquiera me había dado cuenta de cuántos tipos de rosa había hasta que me metí en esto. Para mí, el rosa ahora es un color neutro, lo veo muchísimo todos los días.

Pero intentamos contar una historia visual a través del color. Empezamos en Los Ángeles, en su fiesta de 16 años cuando Elle se muestra más segura de sí misma en el lugar donde se siente más cómoda y, bueno, queríamos transmitir eso a través del color.

Por eso, su vestido de 16 años es de un rosa intenso y con textura; queríamos que el público sintiera su brillo, su personalidad y esa confianza. Y luego, cuando se mudan a Seattle, ese tono de color se atenúa mucho.

Luego, en su primer día en la escuela lleva un vestido de satén rosa suave, y eso pretende reflejar su vulnerabilidad emocional. No sé si el público sea consciente de ello o no, sin embargo, ver ese contraste en el tono de color, les ayuda mucho a sentir la vulnerabilidad que ella está sintiendo.

Si pudiera elegir un solo look de la serie Elle, ¿cuál sería y por qué?

Mi look favorito es probablemente su vestido de 16 años. A ese vestido, le pusimos tanto cariño y esmero, estaba hecho a mano y cada detalle era a medida.

Para el lazo de la parte delantera teñimos varias telas en distintos tonos de rosa para lograr ese fantástico contraste entre un rosa intenso y otro más claro

Para el corazón del vestido fabricamos un molde a medida y los vertimos, no recuerdo cuántos corazones hicimos para conseguir la transparencia y el color adecuado. Ese mismo corazón aparece también en sus zapatos. De hecho, es el mismo corazón que acabamos poniendo en el collar de Bruiser. Así que, sí, para mí ese vestido fue mi favorito de la temporada.

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