¿Por qué tantos jugadores tienen guayos rosados en el Mundial 2026?

Luis Díaz (d) de Colombia disputa el balón con Pedro Neto de Portugal el sábado, durante un partido del grupo K en el Mundial de la FIFA 2026 entre Colombia y Portugal en el estadio Hard Rock de Miami (EE.UU.). / EFE/ Alberto Estevez Foto: EFE - Alberto Estevez

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El rosa intenso es el tono que más se ha visto en los guayos de los jugadores del Mundial 2026 en las canchas de Estados Unidos, Canadá y México.

Los guayos o botas rosadas han sido muy comentados por el particular tono. ¿Se trata de una decisión estética, de tendencias o de mercadeo?

Melt Agencia, dedicados a las asesorías y educación en negocios de moda y retail, recuerdan que, en 2008, Nike lanzó los primeros guayos rosados con un stock limitado y un mensaje: “si los usas, más vale que seas rápido”.

El delantero Nicklas Bendtner los estrenó en la Champions y, tan solo tres minutos después, anotó el gol que le dio la clasificación al Arsenal. La prensa, de acuerdo con la agencia en su análisis, título: ‘They pink it’s all over’.

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Aunque los guayos de colores vivos hacen parte del estilo y la indumentaria de los futbolistas. Durante este Mundial, los guayos rosado intenso han ganado protagonismo. Varias estrellas los han lucido, como Kylian Mbappé, que firmó un doblete ante Senegal en su debut mundialista, o como Cristiano Ronaldo, Vinícius Júnior y Lamine Yamal también se han sumado.

De acuerdo con JD Sports, minorista omnicanal dedicada a la moda y al deporte, después del primer gol de Lamine Yamal en el Mundial 2026, marcado a los diez minutos de juego contra Arabia Saudita, las búsquedas en Google de “botas rosas” realizadas en España aumentaron un 447 %.

La elección del tono no fue a la suerte. WGSN, empresa líder en pronósticos de cambios, pronosticó hace dos años junto a Coloro al Electric Fuchsia como uno de los colores clave para 2026.

“Algo importante a destacar, es que nosotros no solamente decimos: ‘Ay, este es el color del año’, sino que hacemos un rastreo constante de nuestra proyección y cómo eso termina por aplicarse y qué tan certero es nuestro pronóstico”, explica María Pascual, especialista en tendencias de WGSN.

En esa línea, el Electric Fuchsia, a pesar de ser un tono que no pareciera ser tan comercial a simple vista (los tonos más vistos o usados son el negro, azul oscuro, blanco, gris, nude, beige, vino, verde oliva, rojo, entre otros), fue pronosticado como un color clave para todo este año.

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Aunque hay personas que están asociando el color de los guayos, por Barbie y la versión de la película protagonizada por Margot Robbie, “si te vas a las cifras y a la data, de 2020 hasta 2023, hay un crecimiento, muy claro y estable del rosa Barbie, pero después de eso, cae ese tono más eléctrico y da paso a otros tonos como los rosas más apastelados e incluso, tonos que se van más a los rosas casi nude/neutros”, dijo la especialista.

Así las cosas, en 2023 se presentó un decrecimiento del tono, hasta 2025, cuando nuevamente vemos un ascenso de rosas eléctricos en pasarelas.

“Este tono es un neón vívido con una calidad cinética y digital que se sienta entre el rosa y el púrpura, con corazón en actitudes progresivas y provocativas. Impulsado por la ira y la frustración ante las disparidades sociales, el fucsia eléctrico tiene un efecto estimulante e intoxicante, alimentando una sensación de escapismo”, dijo WGSN en su reporte.

De acuerdo con Pascual, el tono también está atravesado por un lugar político y social importante y es lo que llaman desde la agencia “resistencia rebelde”, que fue uno de los motores claves para todo el pronóstico de colores, producto y demás para 2026.

En esa línea, la resitencia rebelde se puede ver reflejada en creadores de contenido que crean espacios virtuales propios, para dejar de depender de las redes sociales, el control de terceros sobre su contenido y los cambios constantes en el algoritmo.

De ahí que varias marcas hayan vuelto a publicar fanzine o sacar catálogos físicos, como parte de esa “resistencia rebelde”.

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También hace referencia al exceso de la década de los ochenta del siglo pasado y a la necesidad de color para llevar una experiencia multisensorial al futuro virtual.

Tatiana Moreno, asesora de imagen, menciona que este tono del color también “viene a romper, después de que venimos, no en el mundo deportivo, pero sí en general en la moda, de tantos blancos, beige, clean looks, etcétera. La gente está necesitando color".

Alineado a esto, y a las causas sociales, es que vemos el electric fuchsia como un color para generar esa conversación desde un lugar más provocativo. “Otro impulsor relevante es el crecimiento de la IA y el arte con esa tecnología, en conjunto con la penetración de la IA en diferentes lugares, donde también se han generado espacios de cocreación con las personas y hemos llegado a hablar de ‘paisajes oníricos’“, dijo Pascual.

Pero, cómo se traduce eso a las canchas. Adidas, Nike, Skechers y Puma lanzaron versiones del rosa. “El fucsia es el color con mayor contraste contra el verde del césped. Funciona en 4K, bajo iluminación artificial y en el formato vertical de TikTok e Instagram. Cuando una marca líder lo elige por visibilidad, sus competidoras enfrentan una decisión incómoda: seguirla o volverse invisibles en pantalla”, explica Melt Agencia.

El color no es un detalle estético. Es una decisión de negocio. “Las marcas que dominaron la conversación visual del Mundial 2026 tomaron esa decisión con dos años de anticipación, respaldadas por datos de consumo y análisis de medios”, agregó la agencia.

Más que un tema de tendencia, es mercadeo, porque las marcas no se iban a arriesgar a explorar con otros tonos. Además, esos colores vibrantes van en sintonía con la energía que transmite un Mundial: vitalidad y emociones.

“La gente se conecta con esas vibraciones que generan más emoción y un color como este rosado, que es más fucsia, va en esa línea. Y también creo que habla mucho de permitir emociones en un contexto tradicionalmente masculino, como lo es el Mundial, donde a los hombres sí les permiten sentir, si tú ves un futbolista llorando, si tú ves una persona emotiva, un hombre expresando sus emociones, sea de tristeza, de alegría, de rabia, en un contexto deportivo, nadie lo critica”, detalló Moreno.

El rosa intenso en los guayos durante los 90 minutos de cada partido es el resultado de una decisión muy bien pensada, rigurosa e inteligente de mercadeo.

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