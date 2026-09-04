Así fue el “look” de la tenista Naomi Osaka inspirado en Allen Iverson

La tenista Osaka. /EFE/EPA/Cristobal Herrera-Ulashkevich Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La tenista japonesa Naomi Osaka debutó el lunes en el Abierto de Estados Unidos en el Arthur Ashe, de Nueva York, con un diseño creado por la marca Who Decides War en homenaje a Allen Iverson, exjugador de la NBA y miembro del Salón de la Fama del Baloncesto.

Lea también: Nueva York, París y Dubái: las ciudades en las que desfilarán 17 marcas bogotanas

Se trató de una falda en tul y felpa francesa blanca, con un chaleco encapuchado deportivo en tonos grises, adornado con recortes de periódicos de los momentos más destacados de la carrera de la tenista. El estilismo estuvo a cargo de Law Roach, quien también está al frente de los “looks” de Zendaya.

Lea también: El curioso vestido que usó Naomi Osaka en Wimbledon: ¿quién lo diseñó?

Osaka, ganadora del Grand Slam de Nueva York en 2018 y 2020, completó el estilismo con el pelo trenzado con una cinta deportiva en la cabeza, mangas en negro y rojo, elementos que le hacen guiño a la estética al exjugador de la NBA.

“Para mí Iverson es un pionero. También es alguien a quien admiro mucho, porque, en cierto modo, ha aportado mucho al mundo de la moda, ya sea a propósito o no, pero ha cambiado la forma de vestir de los jugadores de la NBA”, aseguró la tenista.

“El atuendo hace referencia a Allen Iverson, más concretamente a sus conjuntos deportivos grises y a la actitud inconformista con la que se movía por el mundo como atleta. Naomi y su estilista nos enviaron dos imágenes de Iverson usando una cinta en la cabeza —en las que solo se veía su rostro— y, a partir de ahí, tuvimos unas 30 horas para resolver el resto”, le dijeron Téla D’Amore y Ev Bravado, los diseñadores de la marca a Vogue.

Lea: ¿Quién diseñó el “look” que usó J Balvin en el Festival Internacional de Cine de Venecia?

Este jueves, la tenista que avanzó a tercera ronda, lució un diseño blanco personalizado y creado por la firma Thom Browne.

La tenista no solo se destaca por su talento en el deporte, también por su estilo. “Me gusta usar la moda como medio para contar historias”, dijo Osaka en una entrevista para la edición británica de Vogue.

Cada una de sus apariciones, según le contó Osaka al mismo medio, “es una oportunidad para introducir al público en mi mundo creativo. El hecho de que a la gente le interese y esté emocionada por ver qué viene después también es genial”.

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.