Así funciona la regla de los tres accesorios para vestirse con estilo

Los accesorios son los encargados de darle el toque final al look. Algunos expertos en moda dicen que son como los puntos y las comas en una oración, marcan las pausas, el tono y el ritmo de un atuendo.

Elegir los accesorios es tan clave como la selección de las prendas, pues puede elevar o arruinar un estilismo. Para acertar con ellos, es importante seguir una regla (aunque en la moda las reglas se pueden romper sin problema).

Se trata de la regla de los tres accesorios para vestirse, para cumplirla debes dividir el cuerpo en tres: cabeza, zona del cuello y zona de la cadera. Cada parte debe tener un accesorio que combine y complemente los otros dos y, por supuesto, con la ropa. Aplica especialmente para looks básicos.

Así las cosas, para la cabeza puedes elegir un accesorio como un sombrero, un moño, unos aretes o unos lentes. En la segunda parte, collares, corbatas y bufandas.

En la última parte, puedes seleccionar entre anillos, reloj, cinturones, llaveros, bolsos y pulseras.

Después de elegir el accesorio para cada parte del cuerpo, debes cuidar el equilibrio entre estilos, colores y tamaños para no saturar el look.

“Por ejemplo, si tienes unas sandalias, un jean y una camisa, la norma dice que con tres accesorios bien elegidos o correctos elevas el look, entonces puede ser un bolso de color, un cinturón con textura y unos aretes grandes", explica Camilo Correa, estilista de moda.

Otro ejemplo sería el de un look con una camiseta básica, un pantalón ancho y unas botas texanas, que se eleva con un collar, un bolso y un detalle en el cabello.

Hailey Bieber se destaca por su estilo minimalista, pero que eleva con sus accesorios. Te dejamos algunos ejemplos:

