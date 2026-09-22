Así se llevará la falda en 2027, según Prada
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Prada convirtió la falda en la protagonista de su propuesta para la mujer en la primavera/verano 2027. / Stefano Rellandini / AFP
Foto: AFP - STEFANO RELLANDINI
Miuccia Prada y Raf Simons presentaron una colección con "looks" creados a partir de faldas con grandes aberturas, volúmenes, lentejuelas, apliques de joyas o grandes lazos, incluso algunas con cierres de velcro que permiten modificar su forma, mientras otras se superponen a vestidos y adquieren incluso la apariencia de un delantal. / Stefano Rellandini / AFP
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"Utilizamos la falda como un marco para desarrollar ideas y aproximaciones diferentes, casi como una materia prima para expresar conceptos", explicó Miuccia Prada antes del desfile. / Stefano Rellandini / AFP
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Junto al negro y los tonos neutros, aparecen colores muy llamativos como el rojo fuego, verde neón, amarillo, rosa chicle y blanco y estampados florales con aire casi de los años 60. / Stefano Rellandini / AFP
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Sus límites formales, añadió Prada, se convierten paradójicamente en un espacio de libertad: una estructura aparentemente rígida sobre la que experimentar con nuevas formas. / Stefano Rellandini / AFP
Foto: AFP - STEFANO RELLANDINI
Se llevará gris y plisada, verde y recta o con estampados florales bajo abrigos de cuero o sólo con un sostén. Casi todas las modelos calzaban zapatos de tacón alto. / Stefano Rellandini / AFP
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En el front row de Prada llegaron directamente desde Hollywood Uma Thurman, Michelle Williams y Naomi Watts, entre otras. / Stefano Rellandini / AFP
Foto: AFP - STEFANO RELLANDINI
La marca, que inauguró una nueva tienda insignia en la Galleria Vittorio Emanuele II, del siglo XIX, apostó de nuevo por siluetas muy delgadas y andróginas. / Stefano Rellandini / AFP
Foto: AFP - STEFANO RELLANDINI
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