Así se llevará la falda en 2027, según Prada

Miuccia Prada y Raf Simons presentaron una colección con "looks" creados a partir de faldas con grandes aberturas, volúmenes, lentejuelas, apliques de joyas o grandes lazos, incluso algunas con cierres de velcro que permiten modificar su forma, mientras otras se superponen a vestidos y adquieren incluso la apariencia de un delantal. / Stefano Rellandini / AFP

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