Barbie Marilyn Monroe: así es la nueva muñeca inspirada en la actriz

Barbie Marilyn Monroe. / Mattel Foto: Mattel

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Barbie conmemora los cien años del nacimiento de la actriz Marilyn Monroe con una muñeca inspirada en ella, particularmente en su actuación en la película ‘Los caballeros las prefieren rubias’, de 1953.

La muñeca hace referencia a la aparición de Monroe como Lorelei Lee durante la escena musical de “Diamonds are a Girl’s Best Friend”.

La Barbie luce una versión del icónico vestido rosa con un enorme moño en la espalda, guantes largos de ópera, joyas brillantes y el característico peinado rubio de Monroe. El look original de la película fue creado por el diseñador de vestuario William Travilla.

“Nacida en 1926, Marilyn Monroe pasó de tener unos orígenes humildes a convertirse en una de las actrices más famosas de los años 50 y 60. Sin lugar a dudas, la ‘It Girl’ de su época, esta rubia despampanante poseía la combinación ganadora de carisma, estilo icónico y talento puro”, dice Mattel Creators en su página web.

“Más que un tributo a este look inolvidable, honramos a Marilyn como una pionera: una productora perspicaz, una empresaria y una artista que rompió barreras, y esta muñeca celebra la totalidad de su increíble legado”, dijo Robert Best, vicepresidente y director creativo de diseño de muñecas en Mattel.

Este no es el primer diseño que Mattel crea inspirado en Marilyn Monroe, desde 1997 ha lanzado varias muñecas inspiradas en el icóno de la moda y el cine. Ese año, por ejemplo, Mattel lanzó una Barbie vestida con otra recreación del mismo vestido rosa.

Mattel también ha lanzado muñecas inspiradas en Miley Cyrus, Gloria Estefan, David Bowie, Juan Gabriel, Elvis Presley, Elton John, entre otros.

¿Cuánto vale y en dónde se consigue?

La nueva Barbie Signature de Marilyn Monroe tiene un precio oficial de USD 81 (COP 324.000) y en Colombia se puede conseguir a través de la página web de Mattel.

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