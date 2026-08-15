Empresas textiles y marcas de moda se suman para apoyar a los afectados por el terremoto

Centro de acopio de banco de ropas en el Minuto de Dios para recolección de ayudas humanitarias para los afectados del terremoto en Colombia (Manizales, Cali, Pereira y Chocó). / Gustavo Torrijos Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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La industria textil colombiana no ha sido ajena a la tragedia nacional y también se ha solidarizado con la situación que enfrentan miles de familias del país tras el terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto.

Tanto empresas grandes como pequeños emprendimientos han lanzado campañas e iniciativas con el fin de reunir fondos y donaciones para las familias afectadas de Chocó, Cali, Manizales y Pereira.

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Temple, Sixxta y Soreil, por ejemplo, están recibiendo donaciones para comprar ropa interior, prendas que son de primera necesidad para mujeres, hombres y niños.

Estas son algunas marcas, organizaciones y empresas que se han unido para recibir y enviar donaciones a diferentes zonas del país:

Santander Fashion Week

Esta semana, en Bucaramanga, se está realizando el evento y como forma de contribuir a la situación, los organizadores abrieron un centro de acopio para recibir donaciones de alimentos, kits de aseo e insumos médicos para enviar a las diferentes regiones del país.

Wanaawaa

La marca, que nació en San Victorino, en Bogotá, se unió a otros comerciantes del sector y de San Andresito y han estado recibiendo donaciones en un centro de acopio ubicado en San Andresito. El jueves enviaron un camión para el Chocó y este viernes enviarán otro hacia Manizales.

Maglione

La marca de Sogamoso anunció que desde este viernes 14 y hasta el próximo miércoles 19 de agosto, donará todo el dinero de las ventas de la tienda y de su página web para las fundaciones: This is Gallery en Quibdó, Chocó; Fundación Coquena en Roldanillo, Valle del Cauca; Salvando Huellistas Buenaventura, en Buenaventura; Fundación Latidos de Amor en Tuluá, Valle del Cauca; y Fundación Casa K en Popayán.

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Soreil

Además de reunir fondos para comprar ropa interior nueva junto a otras marcas, el 20 % de las ventas que haga la marca de lencería durante agosto se destinarán a comprar esas prendas y donarlas.

Studio F

En STF Group, empresa caleña dueña de Studio F, Ela y Studio F Man, donaron un camión lleno de ropa nueva de sus marcas. La empresa anunció que llenará un segundo camión con alimentos y suministros recolectados en algunas de sus tiendas en Bogotá, Cali, Ibagué, Neiva y Medellín, que se convirtieron en centros de acopio. Lo que reúnan será enviado a Buga, Tulúa, Roldanillo y Cartago.

Offcorss

La empresa de ropa para niños donó más de 9.000 prendas a niños de Chocó, Pereira y Valle del Cauca, de la mano de las fundaciones Minuto de Dios, Santiago Corazón y Azulado. También ofrecieron telas para la fabricación de colchones.

Además, sus colaboradores se unieron a esta iniciativa con alimentos y productos para las familias afectadas.

Arial 12

Creada por John Durán, la marca que tuvo desfile en Santander Fashion Week, anunció que el dinero recaudado de algunas de sus piezas se destinó directamente a las cuentas de organizaciones que necesitan apoyo económico para la logística como la Cruz Roja y el Banco de Alimentos.

“Luego de la situación que ha golpeado a nuestro país, es difícil sentir emoción por esta presentación cuando el corazón está inundado de emociones, aún después de meses de trabajo para esta participación. Sin embago, me llena el corazón poder ser un instrumento para llevar más lejos la voz de quienes lo necesitan”, dijo el diseñañor antes de su pasarela.

El look final de su pasarela fue subastado y el dinero se entregará al Centro de Bienestar de Ancianos de San José, en Pereira.

“El legado de mi familia viene de mi bisabuelo. Mi abuela, además de la costura, nos ha enseñado la importancia de la ayuda y del servicio. Por eso, nos enfocamos en una población especial, los adultos mayores, que vuelven a ser niños y necesitan más cuidados y amor”, explicó el diseñador.

Alicia Wonderland

La empresa de calzado bumanguesa organizó su tienda para recibir donaciones de agua, alimentos no perecederos, guantes de trabajo, palas y picas, botiquines, linternas, elementos de aseos, cobijas y ropa en buen estado.

Paula Mendoza y Viviana Ramírez

La marca de joyería y la marca de ropa se unieron junto con la fundación Radio Juntanza para reunir dinero que estará destinado a Chocó.

Zierra Leona

La marca anunció que el 100 % de las ventas de su referencia Panthera T-shirt Ivory estarán destinadas a apoyar a los animales afectados a través de Protección Animal Cali. Además, donarán prendas de diferentes colecciones y su tienda en la capital del Valle del Cauca será punto de recolección de ropa para donar.

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