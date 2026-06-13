Cartagena Fashion Week 2026: el evento que impulsa el talento emergente y la moda real

La tercera edición del evento reunirá a diseñadores, modelos, marcas emergentes y empresarios del sector moda. Foto: Cortesía

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Del 17 al 20 de junio, Cartagena volverá a convertirse en uno de los principales escenarios de la moda nacional con la tercera edición de Cartagena de Indias Fashion Week 2026, un evento que reunirá a diseñadores, modelos, empresarios, compradores, medios de comunicación y amantes de la industria de la moda en algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad amurallada.

La programación se desarrollará en e como el Palacio de la Proclamación, la Plaza de la Proclamación y el Parque del Centenario, escenarios cargados de valor histórico y cultural que servirán de telón de fondo para una agenda que incluirá pasarelas, experiencias de marca, espacios académicos, muestras comerciales y activaciones culturales.

Más allá de los desfiles, los organizadores aseguran que el evento busca consolidarse como una plataforma de visibilidad para nuevos talentos de la moda colombiana y latinoamericana.

Según Karen González, subdirectora de Cartagena de Indias Fashion Week 2026, la iniciativa nació con la intención de ampliar las oportunidades dentro de una industria que, muchas veces, suele concentrar la atención en un grupo reducido de marcas y modelos.

“Creamos Cartagena de Indias Fashion Week precisamente para darle la oportunidad a marcas emergentes. Nuestra curaduría no se basa tanto en el impacto que tengas o en cuántos seguidores tienes. Nos enfocamos en el proceso que hay detrás, en los artesanos, en las amas de casa que están tejiendo y desarrollando productos que muchas veces no cuentan con espacios para mostrarse”, explicó González en entrevista.

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Moda, artesanía y talento local

La apuesta por lo artesanal volverá a ser uno de los ejes centrales de esta edición. Cartagena, ciudad reconocida internacionalmente por su patrimonio histórico y cultural, servirá como inspiración para muchas de las colecciones que desfilarán durante los cuatro días del evento.

“Lo artesanal siempre va a ser prioritario porque estamos en Cartagena. Cartagena es cultura, es artesanía, es arquitectura”, señaló González.

En esta edición participarán diseñadores nacionales e internacionales, además de marcas emergentes provenientes de distintas regiones del país. Entre los nombres confirmados se encuentran las diseñadoras Karla Herrera y Paula Perdomo, quienes han acompañado el crecimiento de la plataforma desde sus primeras ediciones y cuentan con experiencia en escenarios internacionales como Milán, París y Madrid.

La organización también anunció que trabaja de la mano con aliados como Artesanías de Colombia, el Politécnico Grancolombiano y Caracol Televisión, entidades que respaldan el desarrollo del proyecto.

Uno de los momentos más esperados será precisamente la pasarela realizada en alianza con Caracol Televisión. Aunque los organizadores mantienen en reserva varios detalles, adelantaron que contará con la participación de un diseñador reconocido junto a dos marcas emergentes seleccionadas por la organización.

“Muy pronto estaremos anunciando cuál será el diseñador invitado. Lo que sí podemos decir es que tendremos un diseñador consolidado y también dos marcas emergentes, porque ese sigue siendo nuestro propósito”, indicó la subdirectora.

Durante los cuatro días del encuentro se desarrollarán más de 20 pasarelas que reunirán propuestas de moda, diseño y creatividad provenientes de diferentes rincones del país.

Además de impulsar el talento emergente, la organización busca generar oportunidades para proyectos que habitualmente no tienen acceso a grandes vitrinas comerciales.

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Una plataforma que busca mostrar “moda real”

Para los organizadores, uno de los principales diferenciales de Cartagena de Indias Fashion Week frente a otros eventos similares es su enfoque en la inclusión y la representación de distintos perfiles dentro de la industria.

González asegura que el propósito de la plataforma va más allá de presentar colecciones y tendencias, ya que también busca abrir espacios para personas que históricamente han estado por fuera de los estándares tradicionales de la moda. “Nuestro propósito es abrir oportunidades y mostrar moda real”, afirmó.

La directiva explicó que esta visión también se refleja en las convocatorias para modelos, donde se busca potenciar diferentes perfiles y promover una representación más amplia de la diversidad existente en el país.

“Es muy fácil hacer que se vea bien un modelo que cumple con todos los estándares tradicionales. Lo difícil está en trabajar con personas que tienen otro tipo de perfiles y demostrar que también pueden proyectar belleza, talento y profesionalismo. Eso es lo que nosotros buscamos potenciar”, señaló.

La edición 2026 también incluirá la participación de proyectos comunitarios y emprendimientos liderados por mujeres, artesanos y personas que han encontrado en la moda una herramienta para generar ingresos y transformar sus entornos.

Entre las iniciativas que desfilarán este año hay propuestas desarrolladas por amas de casa, talleres artesanales e incluso proyectos productivos vinculados a procesos de resocialización.

“Tenemos marcas de Turbaco que nunca habían tenido una oportunidad como esta. También hay proyectos liderados por mujeres que tejen, que trabajan desde sus hogares y que han encontrado en la moda una manera de salir adelante. Es bonito ver el propósito que hay detrás de cada historia”, concluyó González.

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