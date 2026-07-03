Cómo combinar los colores de la selección Colombia en sus “looks”

Aficionadas de Colombia reaccionan durante la transmisión del partido del Mundial de la FIFA 2026 entre Colombia y Portugal el sábado, en el Claro Fútbol Fest en Bogotá. EFE/ Carlos Ortega Foto: EFE - Carlos Ortega

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Cientos de videos de influenciadoras y creadoras de contenido con ideas sobre cómo combinar la camiseta de la Selección Colombia circulan en redes sociales.

Otros tantos muestran a mujeres personalizando la camiseta original y creando nuevas versiones: con estilo crop top, con corsé, con apliques de chaquiras y con encajes, por mencionar algunos.

Por ejemplo, Emily León, conocida en redes sociales como Emily Rococó, se convirtió en tendencia en las redes sociales después de presentar su versión personalizada de la camiseta de la Selección Colombia con detalles en estilo rococó, un movimiento artístico y decorativo que surgió en Francia a principios del siglo XVIII.

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La camiseta, al ser uno de los símbolos deportivos más emblemáticos del país, tiene a muchos seguidores descontentos por las personalizaciones que se les ha hecho, pero dicho interés se enmarcar en la tendencia blockecore.

El “blockecore” es una estética que nació en los ochenta y noventa para describir al fanático tradicional del fútbol británico y cómo llevaba esa pasión a los looks del día a día, ahora se ha convertido en un referente para las nuevas generaciones que quieren unir el amor por ese deporte y la estética “vintage”.

Además, el boom de las versiones que muchas marcas de moda colombiana hicieron sobre la camiseta ha hecho que creadoras de contenido hagan estilismo para usarlas, lo que ha generado comentarios a favor y, otros que indican un “overstyling”.

Aunque en la moda es válida la regla de “más es más”. Si quiere evitar el exceso de estilo, le damos algunas recomendaciones para sus “looks” futboleros.

María Fernanda Villamizar, conocida en redes sociales como The Inexpert, recomienda hacer combinaciones con colores análogos, es decir, utilizar tonos que se encuentran uno al lado del otro en el círculo cromático.

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Para la camiseta amarilla lo más lo más recomendado es combinarla con naranja y utilizar la regla 60-30-10: el 60 % para el color dominante (el amarillo de la camiseta), el 30 % para el tono secundario (la prenda inferior en naranja apagado, beige o blanco) y el 10 % para un pequeño acento de color, como una correa, bolso o sandalias rojas.

Si quiere usar la camiseta azul que tiene detalles en verde menta y turquesa, la puede complementar muy bien con un jean o un pantalón verde o azul o con una prenda inferior en morado y tenis blancos.

La clave es que tenga en cuenta que las camisetas deportivas al tener tanta información visual (logos, texturas, escudos, diseños), el complemento debería ser un de color sólido, sin estampados y de materiales como algodón, lino o denim.

Otra combinación ganadora es irse por un look monocromático. “Para nosotros en Colombia puede ser riesgosa, porque la gente le teme al amarillo. pero un look completamente rojo sería espectacular”, dice Villamizar.

También puede utilizar las versiones alternas de la camiseta y estilizar el look con accesorios de los tonos de la tricolor, “lo que ayuda a que el atuendo sea más interesante y salga del espacio deportivo. Además, se aprovecha el recurso que ya se tiene y sin que sea un look estravagante y complejo”, agrega.

Finalmente, con el blockecore y las marcas que han lanzado su propia versión de la camiseta de fútbol, es un buen momento para experimentar, correr riesgos y “que las mujeres le den su toque al momento de vestirse a una prenda que, tradicionalmente se ha asignado a los hombres”, puntializa la experta.

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