¿Cómo elegir un corrector de ojeras, qué tono y color usar y cómo aplicarlo correctamente?

Imagen del backstage de la pasarela de la Petit Mort en Colombiamoda 2026. / Inexmoda Foto: Inexmoda

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Lo principal para elegir el corrector adecuado comienza con la identificación del tono de la ojera y la necesidad específica de la piel.

“No todas las ojeras son iguales, por eso no siempre basta con aplicar un corrector del color de la piel. En muchos casos, el primer paso es neutralizar la pigmentación con un corrector de color, es decir, utilizar un tono que ayude a equilibrar visualmente la oscuridad antes de aplicar el corrector del tono de la piel”, explica Helen Rojas, coordinadora de formadores de de MAC Cosmetics Colombia.

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Lo anterior permite conseguir un acabado más uniforme, natural y luminoso, sin necesidad de aplicar demasiadas capas de producto.

“La elección del corrector de color dependerá tanto del tono de la piel como del tipo de imperfección que se quiera corregir”, dice Rojas.

Por ejemplo, si las ojeras son oscuras o existe hiperpigmentación, se recomiendan los tonos naranjas en pieles medias a profundas, mientras que los ocre son ideales para pieles claras a medias, pues ayudan a neutralizar visualmente la pigmentación.

Después, se debe aplica un corrector del tono de su piel o máximo un tono más claro para unificar e iluminar la zona.

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Si la preocupación son las rojeces, un tono verde ayuda a neutralizarlas. “En el caso de subtonos desiguales o zonas apagadas, el tono violeta aporta luminosidad y ayuda a equilibrar el color. En ambos casos, el siguiente paso también será aplicar un corrector del tono de la piel para conseguir un acabado uniforme y natural”, explica la experta.

¿Cómo aplicar correctamente el corrector de ojeras?

En cuanto a la aplicación, lo ideal es que primero hidrate la zona del contorno de los ojos. Después, utilice un cantidad moderada de producto para neutralizar o corregir y concentrarlo únicamente en las zonas donde realmente se necesita.

Finalmente, difumine con pequeños toques, utilizando una brocha, una esponja o la yema de los dedos, eso ayuda a conseguir un acabado uniforme y evita que el producto se acumule en las líneas de expresión.

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