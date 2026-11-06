¿Cómo ir vestido al concierto de Reykon en Bogotá? El cantante da algunas ideas

Según el cantante, el color negro será el protagonista bajo el concepto de “Urban black”. “El negro le sale a todo el mundo. Usted se va a ver divina y, usted monstruo, se va a ver una pinta”, dijo el cantante en sus redes sociales.

El regreso de Reykon no solo representa el reencuentro con sus seguidores, sino también una oportunidad para que los asistentes se vistan con prendas alusivas al género urbano y sigan el código de vestuario que planteó el artista en sus redes sociales.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Entre las prendas están los jeans, tenis, botas, chaquetas de cuero y, por supuesto, gafas oscuras. “Mi idea es que usted también se sienta el artista de la noche”, aseguró.

Lea: Andrea Agudelo: de acompañar a su papá en El Hueco a crear universos en la moda

El artista antioqueño llegará al Movistar Arena de Bogotá con No Se Te Olvidó Tour este 6 y 7 de noviembre de 2026.

Además, la expectativa por su regreso coincide con el interés por recuperar referencias estéticas de los 2000, con jeans holgados, camisetas gráficas, chaquetas amplias y tenis de siluetas robustas.

Le puede interesar: ¿Por qué compramos ropa que después nunca usamos?

“Los conciertos de reguetón son espacios para experimentar con el estilo personal. Las siluetas amplias, las referencias de los años 2000 y los accesorios protagonistas permiten transformar combinaciones sencillas. También son una oportunidad para redescubrir lo que ya tenemos en el clóset y darle nuevos usos”, dijo Ximena Pardo, de GoTrendier, la plataforma de venta de ropa de segunda.

Según la plataforma, el denim también puede ser una opción. “Las chaquetas de mezclilla, los jeans anchos y los lavados desgastados pueden combinarse con camisetas básicas y tenis para conseguir un aire retro. Llevar distintas tonalidades de esta tela en un mismo conjunto es otra alternativa para quienes prefieren una propuesta más arriesgada”.

Los pantalones cargo, las camisetas holgadas y las chaquetas bomber evocan el vestuario asociado al género urbano. En esta ocasión, puede optar por que sean piezas en color negro.

Si elige el negro, este funciona como una base versátil para incorporar detalles plateados, cadenas, gafas oscuras o cinturones llamativos. “Los acabados metalizados y los brillos pueden aparecer en pequeños acentos, sin necesidad de recargar el conjunto. La clave está en elegir elementos que aporten personalidad y mantengan una línea coherente”, afirman desde GoTrendier.

Otra alternativa está en las piezas vintage y de segunda mano, que permiten encontrar diseños, estampados y acabados con referencias de otras décadas. Una chaqueta con un lavado particular, una camiseta gráfica o un accesorio retro pueden convertirse en el centro de una combinación contemporánea.

“Vestirse para un concierto no significa necesariamente comprar todo para una sola noche. Revisar el clóset, recuperar prendas que habíamos dejado de usar y combinarlas de otra manera permite construir propuestas distintas sin empezar de cero. La diferencia está en cómo mezclamos lo que tenemos”, aseguró Pardo.

Tenga en cuenta también la comodidad y el clima bogotano. Los tenis adecuados, los bolsos pequeños y las chaquetas abrigadas son importantes. La idea no es que se uniforme, sino que encuentre un equilibrio entre su estilo personal, los códigos visuales del artista y la funcionalidad.

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.