¿Cómo limpiar la gamuza? Los cuidados que debe tener con este tipo de prendas

No es un mito que la gamuza sea bastante delicada. Este tipo de cuero no responde bien a los métodos de limpieza tradicionales que utilizamos en otras prendas. Es elegante, suave y sutil, pero su talón de Aquiles es, precisamente, su textura aterciopelada.

La humedad, el polvo, las manchas son sus enemigos #1. Por eso, antes de pensar en agua, jabón, lavadora o secadora, compartimos con usted ciertos cuidados básicos para no empeorar este problema.

Algunos datos importantes

Si hablamos de prendas o zapatos nuevos, vale la pena aplicar un protector especial para gamuza antes de estrenarlos, pues ayuda a que la suciedad no se adhiera con tanta facilidad con el paso del tiempo. Generalmente, puede conseguir estos aerosoles en la tienda en la que adquirió el producto.

Procure, además, evitar exponerlos al agua en general. No los utilice cuando haya temporada de lluvias o en lugares que sepa que podrían mojarlos. La razón es sencilla: pueden endurecerse, perder su forma o quedar con hendiduras difíciles (a veces hasta imposibles) de quitar.

Ahora sí... comencemos por los zapatos

Antes de cualquier intento de limpieza, deben estar completamente secos. Si por alguna razón están húmedos, no restriegue ni con esponjas, telas o papel. Simplemente espere a que el líquido se seque para poder comenzar.

Vamos por partes. Lo primero es retirar la suciedad perceptible, la superficial, como el polvo, la arena o las migajas. Debe utilizar un cepillo especial para gamuza, que suele tener cerdas hechas de caucho:

En caso de no tenerlo, puede optar por uno de cerdas ligeras y muy suaves.

Sigamos. Sin apretar, presionar y evitando movimientos bruscos que maltraten la tela, cepille la gamuza en la misma dirección de las fibras (lo que algunos llaman pelitos).

Si luego de ello encuentra manchas pequeñas, utilice un borrador limpio para frotar con mucha suavidad y sin pelar el zapato. Pero, si la mancha es más notoria, puede retirarla con un pañuelo apenas humedecido con vinagre o alcohol. Recuerde que lo importante es no empapar la gamuza.

En el caso de las manchas de grasa, la harina ayuda a absorber el exceso. Puede espolvorear y luego retirarla.

Tip rápido: para conservar la forma del zapato mientras lo limpia, ya que este es un material muy delicado, puede rellenarlo con papeles o plástico.

Sobre las chaquetas, accesorios y otras prendas de gamuza...

Si es gamuza artificial (que puede reconocer porque es menos susceptible a la humedad y más resistente al tacto) puede intentar lavarla a mano con agua tibia y jabón suave. Tenga en cuenta la etiqueta del fabricante y por ninguna razón exprima, retuerza o estire fuertemente la prenda.

En la ropa, la lógica es la misma. Nada de agua ni jabón. Repita el proceso: limpie la capa visible de la prenda, use el paño humedecido, el borrador o la harina. Después de limpiar, es importante volver a cepillar.

Deje, como en el caso de los zapatos, que se seque al aire libre.

