¿Cómo saber si mi cabello es graso o seco y qué productos usar según el tipo?

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La manera más fácil para identificar si su cuero cabelludo es graso o seco, es con la frecuencia de lavado y haciendo “la prueba del lavado”.

¿Cómo hacerla?

Lave su cabello y déjelo secar al natural sin aplicar ningún producto. No lo lave al otro día y, si se ve brillante o con sebo en la raíz, su cabello es graso. Por el contrario, si lo siente áspero o no tiene grasa visible, es seco. Si la raíz se engrasa, pero las puntas están secas, su tipo de cabello es mixto.

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“Cuando un cuero cabelludo es graso, el sebo generado por la glándula sebácea que se encuentra debajo de la dermis capilar, se promueve de una manera mucho más rápida, haciendo que tengamos que lavarlo a diario o con una frecuencia de un día de por medio”, explica Jorge Zárate de John Navas Studio y embajador L’Oreal Professionel y Kérastase.

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Un cuero cabelludo seco, por el contrario, no requiere tanta limpieza y se tiene una frecuencia de lavado superior a 3 o 4 días. “El lavado no es dañino para el pelo, siempre y cuando utilicemos un producto de alta gama”, explicó.

Si tenemos un cuero cabelludo graso, el experto sugiere utilizar un dermopurificador antigrasa, “que nos ayuda a limpiar muy bien todas esas partículas y esos residuos que quedan a lo largo del día. Toda mujer debería indagar sobre los componentes de su champú. Existe un ácido que es el salicílico que nos ayuda a limpiar muy bien toda la grasa acumulada y es de una textura ligera”, recomienda.

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En el caso contrario, cuando tenemos un cuero cabelludo más seco, necesitamos una fórmula que revitalice, fortalezca y ayude a retener la hidratación que se pierde fácilmente.

“Por eso, mi sugerencia es Nutritive Bain Satin de Kérastase, que con su fórmula ligera ayuda a limpiar muy bien el pelo, reteniendo esa nutrición e hidratación que se pueden perder por las condicioes propias de un cuero cabelludo seco”.

Así las cosas, el experto recomienda tener en cuenta que, el cuero cabelludo al ser piel tiene un grado de complejidad muy alto. “La descamación puede darse tanto en pelo graso como en pelo seco. Para el cuero cabelludo lo más importante siempre es tener un diagnóstico correcto para que el producto que utilicemos tenga los efectos que queremos”.

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