Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Moda e Industria

¿Cómo usar y combinar correctamente los accesorios?

Los accesorios son el complemento del look. Aquí le contamos cómo puede usarlos.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Moda
30 de diciembre de 2025 - 04:00 p. m.
Imagen de referencia. / EFE/ Luis Eduardo Noriega Arboleda
Imagen de referencia. / EFE/ Luis Eduardo Noriega Arboleda
Foto: EFE - Luis Eduardo Noriega A.
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Los accesorios son el complemento del look. Son, en palabras de Laura Echavarría, “como los puntos y las comas en una oración, le dan el ritmo a tu look”.

Lea: ¿Qué usar en el Año Nuevo 2025? Texturas, colores y más para recibir el 2026

Se deben elegir de acuerdo al estilo de cada persona y a la ocasión. De acuerdo con Echavarría en “Lecciones de estilo”, los aretes largos estilizan el rostro.

  • Los redondos dan volumen, “trata de llevarlos con el pelo recogido para resaltar”.
  • Puede usar varios collares de distintos largos para darle el toque a su “pinta”.
  • Si el look es recargado, puede utilizar accesorios sutiles. “La clave está en la armonía”, recuerda Echavarría.
  • Las candongas son un accesorio clásico, pues combinan con outfits elegantes y casuales.

Lea: ¿Cómo vestirse elegante, pero casual? Opciones para hombres y mujeres

En cuanto a las joyas de oro y de plata, Gloria Saldarriaga, en “Simple chic”, menciona que se “cree que llevar el oro en la parte dereca del cuerpo y la segunda en la izquierda atrae la prosperidad”.

De acuerdo con Juliana Pedraza, estilista de moda, en esta época del año, de fiestas y de recibir un nuevo año, el brillo es protagonista, pero, en caso de que no le guste, puede arriesgarse con accesorios dorados o plateados, e incluso, combinarlos.

Pedraza recomienda combinar accesorios del día a día con joyas, mezclando dorados y plateados, “pues no solo aporta un toque actual sino que también hace que las piezas funcionen mejor en distintos tonos de piel, volviéndolas más versátiles”.

También puede cear mix de cadenas gruesas con dijes, eso le da un aire moderno al look y permite sacarles mayor provecho a sus accesorios en diferentes ocasiones.

En cuanto a los aretes, Pedraza recomienda “jugar con tamaños, formas y acabados desde candongas, topos y earcufs, porque ayudan a enmarcar el rostro, equilibrar el outfit y transformar un look básico en uno con intención y personalidad".

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Por Redacción Moda

Temas recomendados:

ModaEE

Estilo de vida

Accesorios

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.