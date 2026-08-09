¿Con qué material o tela combinar satín, cuero, denim, encaje y más?

Una modelo desfila durante la pasarela inaugural de Colombiamoda. / Imagen de referencia / EFE/ STR Foto: EFE - STR

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Los textiles y la ropa tienen un sinfín de posibilidades y de combinaciones. Satín, cuero, denim y encaje pueden funcionar por separado, pero también mezclarse en un mismo look para adaptarlos a diferentes ocasiones.

“Dichos materiales se pueden usar entre sí, dependiendo las necesidades que uno tenga y el evento al que uno vaya a asistir”, dice María Fernanda Villamizar.

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El denim y el satín, elevan un look

El denim, por ejemplo, suele asociarse con looks casuales y de uso diario. Es un básico de cualquier armario. Sin embargo, combinado con una blusa de satín puede convertirse en una alternativa apropiada para la oficina. El resultado eleva el look, aunque sin ser del todo formal.

“Una blusa de satín con unos buenos jeans, sin rotos, sin desteñidos, sin taches, funciona muy bien para ese tipo de ocasiones”, señala María Fernanda Vilamizar, experta en moda y más conocida en redes sociales como The Inexpert.

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Denim + denim o denim y algodón, looks más casuales

Para un atuendo más casual, el denim puede combinarse con prendas de algodón o incluso con otras piezas del mismo textil. Es una fórmula sencilla para una salida con amigos o para esos planes que no requieren demasiada formalidad.

El cuero, por su parte, puede lograr que el denim no se vea cotidiano. “Si está pensado para un look de noche, si quiere una vibra más ecléctica o algo más rockero, todo va funcionando entre sí”, explica Villamizar.

El satín: así se usa en el día y en la noche

El satín tampoco tiene por qué limitarse a la noche. Puede incorporarse en looks de día y, dependiendo de la prenda y de su construcción, incluso combinarse con otro satín para una ocasión más formal.

En climas cálidos, por ejemplo, puede mezclarse con lino o algodón. “El satín ofrece ese toque de formalidad”, explica la experta.

Para quienes buscan combinaciones más arriesgadas, una pieza de satín puede acompañarse de encaje. La clave está, nuevamente, en el tipo de prenda y en el contexto.

El encaje también puede combinarse con cuero para construir una imagen más sensual. “Funciona muy bien con cuero para aquellas mujeres que son más seductoras o quieren salir de fiesta y lograr una vibra más sensual”, afirma.

El encaje no solo se usa en la noche. Una blusa con detalles sutiles, sin demasiada profundidad, puede combinarse con un jean y convertirse en una buena opción para un almuerzo o una comida familiar. En la construcción de la prenda y la manera en que se combine, está la clave para lograr un look deseado.

¿Cuero para la oficina?

El cuero también puede formar parte del armario laboral. Para ocasiones más formales, un pantalón de cuero negro combinado con un blazer de paño puede ser una alternativa sofisticada. Los tonos oscuros y el burdeos, además, pueden ayudar a darle una apariencia más elegante al conjunto.

Por su textura y acabado, el cuero suele proyectar una imagen de seguridad y carácter. “Les funciona muy bien a mujeres más audaces y seguras de sí mismas y que quieran proyectar esa seguridad en el ambiente laboral”, señala The Inexpert.

Una de las maneras más sencillas de llevarlo a la oficina es a través de una gabardina de cuero, que puede convertirse además en una pieza versátil para otros momentos del día. Y si lo que busca es una pieza más fashionista para el armario laboral, la recomendación es todavía más contundente: “Buscaría un abrigo blanco o de otro color en cuero”.

La clave está en entender cómo la combinación, la construcción de la prenda y la ocasión de uso pueden transformar un material.

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