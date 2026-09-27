¿Tus uñas se quiebran, se abren en capas o no crecen con facilidad? Tranquila, la buena noticia es que tener uñas fuertes no es cuestión de suerte: depende de los pequeños hábitos que repites cada día. Lina Valderrama, experta en uñas y tendencias de Masglo, explica cuáles son los trucos que deberías aplicar para mejorar los problemas con tus uñas. Ten en cuenta que las uñas tardan por los menos dos meses en renovarse por completo, “por eso los cambios se evidencia poco a poco. Sé paciente, constante, cada noche de cuidado suma”, comentó…

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo.

Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo.

Consejos y trucos para endurecer las uñas, según una experta

¿Tus uñas se quiebran, se abren en capas o no crecen con facilidad? Tranquila, la buena noticia es que tener uñas fuertes no es cuestión de suerte: depende de los pequeños hábitos que repites cada día. Lina Valderrama, experta en uñas y tendencias de Masglo, explica cuáles son los trucos que deberías aplicar para mejorar los problemas con tus uñas.



Ten en cuenta que las uñas tardan por los menos dos meses en renovarse por completo, “por eso los cambios se evidencia poco a poco. Sé paciente, constante, cada noche de cuidado suma”, comentó Valderrama.

Hábitos que podrías implementar:

Hidrátalas antes de dormir

Una uña seca se rompe con más facilidad y sufre de fragilidad. Valderrama recomienda aplicar en las noches una gota del Serum Ritual Nocturno para Cutículas de Magali en la base de cada uña y masajear en círculos unos segundos.

Publicidad

“Se absorbe mientras descansas, sin dejar sensación grasa y desde la primera noche sentirás tus cutículas más humectadas, explicó.

Lima siempre en una sola dirección

Lima siempre hacia el mismo lado y con una lima suave, “es un gesto pequeño, pero evita grandes quiebres”, recomienda la experta.

Protégelas y usa guantes

El agua caliente y los detergentes resecan y debilitan la uña. “Usar guantes al lavar platos o limpiar es el secreto mejor guardado de quienes lucen manos bonitas”, dice.

Tratamientos para cada necesidad:

Según la experta, nunca deberías maquillar la uña sin una base antes del color, dale una capa del cuidado que necesita.

Dale una pausa a tus uñas después del semipermanente

Si tus uñas quedaron delgadas o débiles después de sistemas semipermanentes, “es momento de dejarlas respirar sin renunciar a verte bien”.

El mercado ofrece bases reparadoras que rellenan grietas, nivelan la superficie y funcionan como base, tono y brillo al mismo tiempo.

Ten siempre a mano unos primeros auxilios

Hay días en que tus uñas necesitan un rescate. Hay productos con ácido hialurónico que actúa de inmediato. “Son ideales para esos días en que dejas tus uñas sin esmalte para que se recuperen”, agrega la experta.

La constancia es clave para que tus uñas se recuperen.



👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.