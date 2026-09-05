¿Cuál es la mejor manera de eliminar los puntos negros?

Los puntos negros suelen aparecer en la cara, el cuello, la espalda y el pecho. / Pixabay Foto: Pixabay

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Pregunta: He escuchado que es malo apretar los puntos negros en casa. ¿Es verdad?

Si has sentido la tentación de extraerte un punto negro —ya sea con tus dedos, hisopos de algodón o una de esas herramientas de metal con un pequeño aro en la punta—, se te perdona. Los científicos han descubierto que eliminar las imperfecciones de tu piel puede liberar la sustancia química del bienestar, la dopamina, y ver videos donde se exprimen granos en las redes sociales incluso parece activar los centros de recompensa y placer del cerebro.

Dicho esto, los dermatólogos no recomiendan hacer estas excavaciones en casa, en parte porque pueden dañar tu piel.

“Es supertentador y entiendo por qué alguien querría apretarlos”, dijo Alisen Huang, dermatóloga en NYC Health + Hospitals/Gotham Health. Pero, dijo: “es un rotundo ‘No’”.

Esto es lo que los dermatólogos recomiendan hacer.

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¿Qué causa los puntos negros?

Los puntos negros suelen aparecer en la cara, el cuello, la espalda y el pecho. Son un tipo de acné que se produce cuando la grasa, las células muertas de la piel y otros residuos obstruyen un poro y luego se oscurecen al exponerse al aire.

La producción excesiva de grasa en la piel es una de las causas principales, dijo Chang B. Son, un dermatólogo en la ciudad de Nueva York. Usar productos que obstruyen los poros, como los elaborados con manteca de karité, aceite de coco o aceite de aguacate, también puede causar puntos negros, dijo Murad Alam, vicepresidente de dermatología en la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern. Superponer demasiados productos para el cuidado de la piel al mismo tiempo también puede causarlos.

Si bien los puntos negros pueden aparecer en cualquier persona a cualquier edad, son típicos durante periodos de fluctuación hormonal, como la pubertad o el embarazo, o en afecciones marcadas por desequilibrios hormonales, como el síndrome de ovario metabólico poliendocrino (antes conocido como SOP).

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¿Cómo deberías eliminarlos?

La extracción (o apretarlos) es la forma más rápida de eliminar un punto negro, dijo Alam.

Sin embargo, hacerlo tú mismo no es lo ideal, porque puede causar desgarros microscópicos en la piel, inflamación, infecciones o cicatrices, dijo Huang. Es preferible que un dermatólogo realice las extracciones con instrumentos estériles, dijo Alam.

Si decides hacerlo tú mismo, Son recomendó usar un extractor de comedones (una herramienta de metal con un orificio o aro en la punta), en lugar de tus dedos. Lávate las manos, limpia el punto negro con jabón o alcohol y desinfecta la herramienta con alcohol. Luego, coloca la abertura del extractor alrededor del punto negro y presiona suavemente hasta que el tapón salga, dijo Alam.

Los dermatólogos no recomiendan las tiras para los poros, los adhesivos que se pegan a tu piel y eliminan la grasa y las células muertas cuando se desprenden. No son tan efectivas porque es posible que solo eliminen la parte superior de un punto negro, dijo Alam, dejando el resto de los residuos atrapados en tu poro. Las tiras también pueden irritar tu piel, dijo Son.

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¿Puedes prevenir los puntos negros?

Extraer un punto negro es generalmente una solución “de corta duración”, dijo Song Park, profesora asociada de dermatología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en Seattle. “Volverá a aparecer”, afirmó.

La manera más efectiva de prevenir la formación de puntos negros es controlar la producción excesiva de grasa, dijo Park. Usar de manera regular un limpiador con ácido salicílico puede reducir la grasa en la piel, dijo, y un retinoide tópico puede acelerar la renovación celular de la piel, evitando que las células muertas se acumulen dentro de los poros.

La mayoría de los retinoides, como la tretinoína, están disponibles solo con receta médica, dijo Huang. Pero hay un retinoide de venta libre llamado adapaleno (vendido bajo la marca Differin), que ha demostrado ser efectivo.

También hay muchos productos de venta libre que contienen retinol, el cual pertenece a la familia de los retinoides. El retinol podría ayudar a reducir los puntos negros existentes y prevenir la formación de nuevos, dijo Huang. Pero debido a que los productos con retinol son generalmente más débiles y no están regulados ni son sometidos a pruebas de la misma manera que los retinoides de venta con receta, es difícil saber qué tan efectivos pueden ser.

Si te salen puntos negros de manera constante y te molestan, consulta a un dermatólogo, dijo Huang, en especial si has probado productos de venta libre sin éxito. Un dermatólogo tiene otras opciones de tratamiento disponibles, como la terapia con láser para reducir la producción de grasa y, potencialmente reducir el tamaño de los poros, y exfoliaciones químicas que exfolian la piel y disuelven la grasa y las células muertas.

Un dermatólogo también puede ayudar a diseñar una rutina de cuidado que sea adecuada para tu piel y que pueda ayudar a prevenir futuros puntos negros, dijo Huang.

c. 2026 The New York Times Company

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