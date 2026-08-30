¿Qué colores de esmaltes favorecen la apariencia de las manos, según la colorimetría?

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La colorimetría analiza, de acuerdo con los tonos de piel, ojos y cabello, cuáles colores resaltan la belleza natural de cada persona e iluminan su rostro.

“La colorimetría es un arte que combina ciencia y sensibilidad. Es el estudio que nos permite identificar los colores que mejor armonizan con la esencia de cada persona, a partir del análisis de su piel, ojos y cabello”, explica Camilo Correa, líder de experiencia personal shopper.

Por ejemplo, si la persona tiene un subtono frío, puede inclinarse por tonos plateados, rojos cereza, fucsias, vinos y azules marinos. Es decir, tonos con pigmentos azules.

“Si hablamos de tonos neutros, puede elegir colores como el blanco, el gris o el negro”, explica el experto.

Para saber cuál es su subtono, lo ideal es que se haga un test de colorimetría con un experto. También puede observar el color aparente de las venas de su muñeca. Las personas con subtonos cálidos suelen tenerlas más verdosas; las de subtonos fríos presentan tonalidades azules o púrpuras; y las de subtonos neutros combinan características cálidas y frías.

“Cuando una persona entiende qué colores realzan su esencia, cada elección se convierte en una extensión natural de su estilo”, agrega Correa.

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¿Cómo identificar qué esmalte favorece sus manos, según la colorimetría?

¿Le ha pasado que un tono de esmalte se le ve espectacular a alguien, pero no tiene el mismo efecto en sus manos? La razón puede estar justamente en la colorimetría. Conocer el subtono de la piel puede ayudarle a identificar cuáles colores de esmalte le favorecen más.

Una vez identifique su subtono, elegir el “esmalte ideal” será mucho más sencillo, dice Lina Valderrama, experta en uñas.

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Subtono cálido

Los tonos con base amarilla o dorada son los ganadores. “El coral, la terracota, el chocolate y el nuevo amarillo mantequilla realzan el brillo natural de la piel, igual que el verde musgo y los acabados con destellos dorados” dice Valderrama, también experta en tendencias de la marca Masglo.

Subtono frío

El contraste con base azulada es lo que ilumina este tipo de piel. “En 2026 destacan los tonos joya profundos (esmeralda, zafiro), el rosa cromado, el lavanda y el burdeos, además del blanco nácar, que sigue siendo tendencia en redes sociales”, dice la experta.

Subtono neutro

Es el más versátil: casi cualquier gama de color le favorece, “aunque en 2026 se llevan especialmente el nude lechoso, el rosa cromado, el verde salvia, el rosa empolvado y el rojo cereza”, agrega.

De acuerdo con Valderrama, aunque el subtono determina la gama de color perfecta para cada persona, “la profundidad de la piel (clara, media u oscura) le da el toque final ajustando la intensidad. Si tiene la piel más clara, los tonos suaves y delicados le van a favorecer más. Si su piel es más profunda, no le tenga miedo a los colores intensos y saturados: los va a lucir espectaculares”, afirma.

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