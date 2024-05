“Cuento historias con la moda”: Aysha Bilgrami, diseñadora de joyas

Aysha Bilgrami nació en Miami, pero creció en Colombia. / Cortesía Foto: Cortesía

La diseñadora de joyas Aysha Bilgrami celebra 10 años de su marca homónima con la colección n° 15 Ensō, un tributo a la elegancia, la fuerza y al universo.

Inspirada por el Ensō, el círculo zen japonés, la colección captura la esencia de la imperfección como parte de la existencia, y arraigada en las vibraciones místicas asociadas con los números, esta colección se convierte en una celebración del diseño atemporal, el diálogo cultural y el profundo simbolismo entretejido en cada pieza.

La colección es una oda a la belleza y al flujo constante de la vida, en la que el número 10 representa su primera década. El número 15, por otro lado, número de la colección, refleja la innovación y la evolución. Invitamos a la diseñadora a responder las 10 preguntas sobre moda con EE.

1. ¿Cuándo eras niña qué pensabas de la moda y qué piensas ahora de esa niña que se imaginaba ciertas cosas?

De pequeña organizaba desfiles de moda con mis amigas con la ropa de mi mamá y mi abuela, hacía pulseras de hilos, pastas y chaquiras y las vendía a familiares y amigos. Me pasaba horas curioseando el clóset de mi mamá y sus cajones de joyas y escuchando las historias de cada pieza. La moda siempre fue juego, curiosidad y expresión personal. Aún soy esa niña y la veo de la misma manera, pero ahora también cuento historias con ella.

2. ¿Recuerdas qué te motivó a entrar en el mundo de la moda?

En la universidad una de mis profesoras, Tiziana, insistía que yo debía hacer accesorios, que era en lo que mejor me expresaba y lo que mejor me quedaba. Cinco años después de hacerle caso y de hacer bisutería para las pasarelas de Leal Daccarett y producciones de teatro, me embarqué en buscar mi sello personal. Este año cumplo 10 años con mi marca: Aysha Bilgrami Jewelry.

3. ¿Cuál es momento que partió en dos su carrera en la industria?

Cuando decidí ser joyera. Acababa de terminar de hacer el vestuario para el evento inaugural de los World Games en Cali en 2013. Lo que más disfruté fue crear los accesorios y bisutería, ahí decidí que iba a incursionar en eso y empecé a buscar una joyería que me enseñara y guiara. Ese año conocí a Luis Alfonso Tinjaca, con el que llevo 10 años trabajando.

4. ¿Quién es tu ícono de moda?

Actualmente Elsa Peretti, diseñadora de Tiffany y musa de Halston, pero según la época, cambian. En mi top están: Frida Kahlo, Elsa Schiaparelli, Dolores del Río, Diana Vreeland y Luisa Casatti.

5. Describe tu mejor atuendo y la ocasión en la que lo usaste o usarías.

Mi mejor atuendo es aquello que me haga sentir poderosa, con el que me sienta cómoda y me haga brillar. Me encanta ponerme cuero o jean, me hace sentir increíble, como los de Andrea landa, MAZ Manuela Álvarez o Little Ramonas, mezclarlo con un buen abrigo o blazer de Atelier Crump, una pieza étnica puede ser una bufanda o chaleco, y, bañarme en joyas, mías, por supuesto. Este sería como mi uniforme diario, creo que es importante sentirse poderoso a diario.

6. ¿Qué es lo más importante para crear una colección?

Tener claro el tema o la inspiración, la mezcla cultural que quiero hacer, de ahí salen los símbolos y formas para empezar a crear formas que se transformarán en joyas llenas de historias.

7. ¿Cómo describirías tu estilo?

Siempre hay una mezcla- ya sea de texturas, épocas, colores y/o artesanías, lo llamaría “etno-ecléctico contemporáneo”.

8. ¿Cuál es la mayor influencia del lugar en el que naciste en tu profesión y vida personal?

Nací en Miami y crecí en Colombia. Soy de madre colombiana y padre pakistaní. No tengo mucha conexión con Estados Unidos, pero sí con Colombia y Pakistán. Esta fusión cultural es el pilar que dio el sello único de mi marca. Me ha generado siempre curiosidad pues siento que tienen demasiadas similitudes estando muy lejos la una de la otra. Influye mucho en mi trabajo porque me hace siempre buscar inspiración en temas transcontinentales y fusionarlos, como lo soy yo.

En mi vida personal también influye: en la comida que se cocina en mi casa, en los nombres de mis hijos, en las texturas y mis gustos en general, ya que estoy conectada 100 % con mis orígenes, mi familia. Mi padre y toda mi familia paterna viven en Pakistán y nos vemos una vez al año. Soy muy cercana a mi familia colombiana, compartimos a diario. Soy una “pakilombiana” muy bogotana.

9. ¿Cuál es tu recuerdo más preciado?

Tener a mis hijos. Mágico, extraño y completamente transformador.

10. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado y cuál darías?

Mi abuela me ha aconsejado y enseñado a ser curiosa. Aconsejaría lo mismo porque la curiosidad te llevará a buscar y encontrar el camino, a cumplir metas, a superar obstáculos.

