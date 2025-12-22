De la mesa al clóset: Zara lanza colección inspirada en una mítica pizzería romana

La mítica pizzería romana "La Montecarlo" celebra cuatro décadas de historia con una colaboración peculiar: su logo e identidad estampados en camisetas y sudaderas de la marca española Zara, una iniciativa que ha conseguido "sintetizar cuarenta años de un local histórico de Roma", afirmó a EFE el dueño, Carlo Muzi (d) que aparece junto a su hijo, Filippo Muzi, con las prendas de la colección. / EFE/ Carlos Expósito Foto: EFE - Carlos Expósito

La mítica pizzería romana “La Montecarlo” celebra cuatro décadas de historia con una colaboración peculiar: su logo e identidad estampados en camisetas y sudaderas de la marca española Zara, una iniciativa que ha conseguido “sintetizar cuarenta años de un local histórico de Roma”, afirmó el dueño, Carlo Muzi.

“Con cuatro prendas han contado la historia de un local histórico de Roma, quizá también a nivel mundial. ¿Qué más puedo decir?”, dijo Muzi durante una entrevista en el interior del restaurante.

Fundada en 1986, “La Montecarlo” es uno de los lugares de la capital italiana más populares y premiados por guías gastronómicas para disfrutar de la pizza romana, caracterizada por su masa crujiente, y de pastas como amatriciana o carbonara, y se encuentra a pocos pasos de la emblemática Piazza Navona.

A un mes del año de su cuarenta aniversario, su lema “Si quieres una pizza, dilo”, junto a su logotipo, inspirado en el rótulo original del restaurante, y los característicos dibujos de sus servilletas, se plasman ahora en prendas de la firma española Zara, disponibles en tiendas de Italia y España, y próximamente en Estados Unidos.

Una propuesta inesperada

La colaboración comenzó cuando la pizzería recibió un correo electrónico de Zara con una propuesta, lo que llevó a Muzi a pensar inicialmente que se trataba de una broma o de algo relacionado con comida.

De hecho, durante los primeros intercambios de mensajes, el hijo de Muzi, Filippo, contestó pensando que Zara solicitaba un servicio de comida: “Yo contestaba los correos diciendo: ‘Vale, dime qué tengo que llevarte, pizza, pasta...”, relató Filippo.

Zara les respondió entonces que lo que querían era tomar la simbología de la marca y su lema para utilizarla en una nueva colección.

“Todo esto ha sucedido gracias, sobre todo, a mi hijo, que insistió, porque si hubiera sido por mí, ni siquiera habría respondido, pensaba que era una de esas cosas en las que te piden dinero”, reveló Muzi.

Los clientes recibieron la noticia con incredulidad: “Muchos piensan que ha sido un fotomontaje nuestro, hecho por algún cliente, y creían que nosotros habíamos dado las camisetas a Zara diciendo: ‘Vendedlas vosotros’, pero ha sido al revés”, subrayó el propietario.

Por ‘La Montecarlo’ pasan a diario, además de italianos, numerosos turistas, muchos de ellos españoles.

“Nosotros con España estamos muy vinculados, tenemos casi más clientes españoles que italianos. España nos ha invadido, y lo digo con inmenso orgullo”, afirmó Muzzi, quien elogió tanto a la marca española como “la historia de un grandísimo empresario”, refiriéndose a Amancio Ortega, quien, según el propietario, “mantiene alto el nombre del país”.

Muzi y su hijo desconocen por qué Zara decidió llevar a cabo esta colaboración: “Quizá haya alguien en Zara enamorado de la pizzería, no lo sabemos. Lo importante es el resultado, es que Zara las venda y que exista esta bellísima colaboración”, recalcó Muzi.

La reconocida marca de moda española tendrá derecho a utilizar la identidad de la pizzería durante los próximos trece meses. “Si mañana deciden no continuar, no lo podemos saber. Obviamente todo está en sus manos”, concluyó el dueño.