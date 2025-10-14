Desfile Victoria’s Secret Fashion Show: a qué hora es y en dónde verlo en vivo

La nueva edición de Victoria's Secret Fashion Show, contará con la cantante colombiana Karol G, Valentina Castro y Daniela Álvarez. Foto: AFP - ANGELA WEISS

El Victoria’s Secret Fashion Show 2025 se realizará en Nueva York este miércoles 15 de octubre y se podrá ver en las plataformas oficiales de la marca como la página web, Instagram, YouTube y TikTok.

En esta edición participará la cantante colombiana Karol G. “Karol G, bienvenida al escenario del show de moda de Victoria’s Secret”, escribió la marca junto una foto de la artista en su cuenta de Instagram.

La artista compartirá escenario junto a Madison Beer, Missy Elliott y Twice. La transmisión en vivo de la alfombra rosa será a las 6:30 p. m. y el show comenzará a las 7:00 p. m. en Prime Video y Amazon Live.

Además de la colombiana, participarán la modelo Valentina Castro y la presentadora Daniela Álvarez.

Vale la pena mencionar que el grupo regresó con su reconocido show el año pasado. “Leímos los comentarios y los escuchamos. El desfile de modas de Victoria’s Secret regresa y mostrará quiénes somos hoy, además de todo lo que conocen y aman: el glamour, la pasarela, las alas, el espectáculo musical y más”, agregó la firma, que se refería a sus “ángeles” -el apodo de las modelos que desfilaban con alas gigantes adosadas en la espalda.

El grupo anunció en noviembre de 2019 la cancelación de este espectáculo, considerado sexista y desfasado según el movimiento contra el acoso sexual a las mujeres y por los derechos femeninos #MeToo.

