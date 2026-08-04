Diferencia entre crema humectante e hidratante y cuál usar según el tipo de piel

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En los pasos básicos de la rutina facial está incluída la crema. Dependiendo el tipo de piel se usa hidratante o humectante.

Vale la pena mencionar que los términos no son sinónimos y que responde a funciones diferentes en la piel.

“La mayoría de las cremas combinan ambas, pero entender la diferencia ayuda a elegir mejor”, explica el doctor Luis Miguel Zabaleta, médico dermatólogo.

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Crema humectante

Según Zabaleta, su función principal es atraer agua hacia la capa más superficial de la piel. “Contiene ingredientes llamados humectantes, como glicerina, ácido hialurónico, urea, pantenol y aloe vera".

¿Para qué tipo de piel se recomienda?

• Piel deshidratada (le falta agua, aunque pueda ser grasa).

• Personas que sienten la piel tirante o apagada.

Crema hidratante

En muchos contextos, “hidratante” se usa para cualquier crema que mejora la hidratación de la piel. “Técnicamente, suele hacer énfasis en mantener esa agua dentro de la piel, reforzando la barrera cutánea. Contiene ingredientes emolientes y oclusivos como: ceramidas, manteca de karité, escualano, vaselina y aceites vegetales", detalló el especialista.

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¿Para qué tipo de piel se recomienda?

• Piel seca, que produce menos grasa natural.

• Piel con la barrera cutánea dañada o que se descama.

¿Cuál usar según el tipo de piel?

Zabaleta recomienda los ingredientes que debe tener su crema, según su tipo de piel:

Piel grasa: gel o loción con humectantes (ácido hialurónico, glicerina), de textura ligera y no comedogénica.

Piel mixta: crema ligera que combine humectantes y algunos emolientes.

Piel seca: crema rica que combine humectantes con ceramidas, manteca de karité o aceites para evitar la pérdida de agua.

Piel deshidratada: productos ricos en humectantes; después, si es necesario, una crema que selle la hidratación.

Piel sensible: fórmulas sin fragancia con ceramidas, glicerina y pantenol para ayudar a reparar la barrera cutánea.

Tenga en cuenta quqe una buena rutina de cuidado de la piel debe adaptarse a su tipo de piel y a sus necesidades específicas. El cuidado constante y a largo plazo con productos adecuados puede ayudar a apoyar las funciones naturales de la piel.

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