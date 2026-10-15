El vestido de Céline Dion de Chanel con 6.000 cristales que requirió 1.380 horas de trabajo

El diseño hecho a la medida fue reinterpretado por Matthieu Blazy, director creativo de la marca. Este nuevo…

El diseño que ha llamado la atención en su más reciente aparición es una pieza similar a un vestido que usó hace casi 30 años en la alfombra roja de los Premios Óscar de 1997.

La cantante Celine Dion lució un diseño de alta costura de Chanel para abrir su show en París, en el marco de su residencia de cinco semanas en esa ciudad, tras una pausa de sus actuaciones por problemas de salud relacionados con el síndrome de la persona rígida .

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

El diseño hecho a la medida fue reinterpretado por Matthieu Blazy, director creativo de la marca. Este nuevo vestido cuenta con la silueta original, pero incorpora elementos de la colección otoño-invierno 2026: "muselina bordada que envuelve un corpiño acolchado con corsé. El escote está completamente trabajado en rafia", explicó la marca.

El vestido fue confeccionado en los talleres del número 31 de la Rue Cambon, la histórica dirección parisina de Chanel. La magia del diseño son los tonos yel bordado con cientos de pedería de cristal, lo que le da un efecto de cielo estrellado.

Le puede interesar

En total, el vestido reúne 6.000 joyas y 5.000 cuentas, un trabajo artesanal que requirió 1.380 horas de trabajo. El vestido se completó con unos zapatos de tacón de satén negro creados por Massaro y un collar de alta joyería de Chanel, inspirado en el que llevó en 1997. La pieza Comete, un diseño emblemático de 1932 que perteneció a la colección de Gabrielle Chanel.

Mattel también lanzó este jueves la Barbie inspirada en la artista. La muñeca Barbie de Dion conmemora la aparición de la cantante en la entrega de premios Óscar de 1998, donde interpretó su éxito "My Heart Will Go On" de la película Titanic. "Luce deslumbrante con un vestido largo de cuello alto, complementado con una réplica espectacular del collar La Coeur de la Mer (Corazón del Océano, en español) de la película", explica la marca.

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.