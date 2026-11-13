El vestido de Greeicy Rendón en los Latin Grammy 2026: ¿quién lo diseñó?

El vestido fue diseñado y confeccionado exclusivamente para Greeicy por el diseñador Oscar Reina y su equipo, mediante un proceso artesanal…

La artista colombiana Greeicy Rendón asistió a la gala de los Latin Grammy 2026 junto a su pareja, el también cantante Mike Bahía, y su hijo, Kai. La cantante lució un vestido bordado con canutillos Murano de diferentes tamaños y cristales que aportaron destellos de luz, profundidad y riqueza visual, así como flecos y elementos dispuestos para recrear visualmente el efecto de llamas recorriendo el cuerpo.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

El vestido fue diseñado y confeccionado exclusivamente para Greeicy por el diseñador Oscar Reina y su equipo, mediante un proceso artesanal en el que participaron cinco personas y tardó un mes. La inspiración del vestido fue interpretar la energía de Candela, el más reciente álbum de la artista.

Publicidad

El cuarto álbum de Greeicy gira en torno al concepto de la "candela" como una metáfora del fuego interno, la pasión y la resiliencia. La artista ha mencionado que se trata de su trabajo más íntimo.

“La candela es una vaina con la que nacemos y es cuando estás vivo, la candela se apaga en su profundidad cuando te vas de este mundo, mientras tanto está ahí, solo tienes que encontrar cuáles son esos cerillos que te la encienden, lo que sea que te encienda el alma y te conecte profundamente y te haga sentir algo, al final sentir es estar vivos y tener candela”, dijo la cantante Greeicy en entrevista con Vogue.

Lea: De Karol G a Janet Jackson: los looks de la alfombra roja de los Latin Grammy 2026

El diseñador trasladó la personalidad y la esencia artística de Greeicy, así como su universo musical, al lenguaje visual mediante un vestido.

“Quería crear una pieza única, que no solamente tuviera un gran impacto en la alfombra roja, sino que contara una historia y conectara con la personalidad, la fuerza y la esencia artística de Greeicy. No se trataba simplemente de vestirla, sino de interpretar su universo artístico a través de un diseño hecho especialmente para ella”, explicó Oscar Reina.

De acuerdo con el modisto, la combinación de rojos, cobrizos y dorados refuerza el concepto de la inspiración, mientras que los contrastes de texturas, brillos y aplicaciones construyen una pieza artesanal.

Para Reina, vestir a Greeicy es una manera de entender la moda y establecer un diálogo entre el universo creativo de un artista y la visión del diseñador, para construir una pieza con identidad, significado y carácter.

¿Quién es Oscar Reina?

Oscar Reina es el fundador y director creativo de la casa de moda Oscar Reina, firma colombiana especializada en novias y fiesta. Desde Bogotá desarrolla creaciones exclusivas y personalizadas, en las que convergen diseño, artesanía y una visión de elegancia atemporal.

La fascinación del diseñador por este oficio nació de su entorno íntimo, pues su madre era costurera. Así, creció rodeado de patrones, hilos, botones y cortes precisos, lo que lo llevó a reconocer desde temprana edad el valor y el respeto por el trabajo manual.

Estudió diseño de modas y mercadeo en la Escuela de Moda Arturo Tejada. Sus vestidos se venden en Colombia, varios países de América Latina, Estados Unidos y Europa.

Con casi 20 años de experiencia, su casa de modas se ha consolidado por la creación de vestidos exclusivos elaborados mediante procesos manuales.

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.