La colombiana tuvo tres salidas: una presentación inicial en la que usó un vestido de lentejuelas plateadas; una pasarela en traje de baño azul de dos piezas, y la última en la que lució vestido de gala negro, largo y de manga larga.

Durante la competencia preliminar de Miss Universo 2026, realizada el domingo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, María Alejandra López, representante de Colombia, lució La luz interior, un vestido creado por el diseñador Alejandro de los Reyes.

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El vestido de gala se destacó por la precisión de sus cortes y la arquitectura de su estructura, que definen una silueta elegante y poderosa. Sus hombros estructurados y líneas geométricas realzan la cintura, mientras que miles de cristales y canutillos bordados a mano recorren la figura, creando un juego de luces que transmite fuerza.

Sobre el vestido de gala, la pereirana compartió una publicación en sus redes sociales en la que explicó el significado de la pieza: “A veces, la transformación más hermosa no consiste en convertirnos en alguien nuevo, sino en atrevernos a revelar quiénes somos realmente”.

El vestido representa justamente ese viaje, según contó María Alejandra López. “Dejar atrás los miedos, las expectativas y las barreras que nos protegen para permitir que nuestra esencia brille. Porque la verdadera belleza no está en la armadura que llevamos, sino en el valor de quitárnosla y mostrarnos tal como somos”.

María Alejandra López aseguró que no solo quería brillar bajo los reflectores, sino también permitir que la luz que lleva dentro iluminara el escenario.

En entrevista con El Espectador, el diseñador explicó que La luz interior nació de una inspiración profundamente significativa. “Esa fuerza que habita dentro de cada mujer y que muchas veces permanece oculta detrás de los miedos y las expectativas. Quise representar a través de este diseño el momento en el que una mujer descubre su verdadero poder y permite que su esencia brille sin límites”.

¿Cómo se elaboró el vestido para Miss Universo?

La elaboración, según contó el De los Reyes, fue un proceso de mucha dedicación y trabajo artesanal. “Miles de cristales y canutillos fueron bordados cuidadosamente a mano sobre una base negra profunda. Cada línea y cada destello fueron pensados para acompañar la silueta femenina y crear un efecto de luz que se transforma con el movimiento”.

El vestido fue elaborado en tres semanas de “intenso trabajo y dedicación”, junto a un equipo de cuatro personas que estuvo presente durante todo el proceso. Fueron días de largas jornadas en nuestro atelier, donde cada detalle fue trabajado cuidadosamente a mano. Desde la construcción de la silueta hasta la aplicación de miles de cristales y canutillos que dieron vida a esta creación. Un proceso que refleja nuestra pasión por la alta moda y el compromiso de entregar piezas únicas”, detalló el diseñador.

Como diseñador, dice, “siempre he creído que la alta moda va mucho más allá de crear un vestido hermoso. Se trata de transmitir emociones y de lograr que cada mujer se sienta poderosa y segura al llevar una de nuestras creaciones. Ver este diseño cobrar vida sobre un escenario tan importante como Miss Universo representa un orgullo inmenso y es también el resultado del amor y la dedicación de un equipo que trabaja incansablemente para hacer realidad cada idea”.

¿Quién es Alejandro de los Reyes?

Alejandro de los Reyes es un diseñador de moda colombo-venezolano. A lo largo de mi trayectoria he tenido el privilegio de crear piezas para mujeres que representan la belleza y la elegancia en importantes escenarios internacionales. Cada una de estas experiencias ha fortalecido mi compromiso con el diseño y con el arte de transformar historias en creaciones únicas”, dijo.

El diseñador también ha presentado sus creaciones en importantes escenarios internacionales. Recientemente, mostró su nueva colección “El Cielo en Movimiento” durante la Semana de la Moda de Nueva York, “una experiencia muy significativa para mi trayectoria profesional”, afirma.

Actualmente, el modisto está radicado en Cartagena de Indias, Colombia, ciudad donde se encuentra su su atelier y “desde donde desarrollamos cada una de nuestras creaciones de alta moda para reinas de belleza y mujeres que participan en importantes eventos nacionales e internacionales”.

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