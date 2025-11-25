Ellas son las creadoras de Lunia Shapewear, la marca de “bodies” colombiana en tendencia

María Fernanda Richter, cofundador y gerente de mercadeo y de comunicaciones de Lunia, y Laura Ángel, cofundador y gerente comercial. / Cortesía Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Laura Ángel y María Fernanda Richter son las cofundadoras de Lunia Shapewear, una marca de lencería colombiana que está siendo tendencia en redes sociales.

La marca fue fundada en 2021 en Colombia, como respuesta a una necesidad: encontrar shapewear (ropa interior moldeadora) suave, cómodo y pensado para usarse todos los días.

Desde sus inicios, la compañía ha desarrollado prendas con textiles de alta calidad y, en pocos años, la marca se ha consolidado como referente de la categoría dentro de la industria.

De acuerdo con la marca, el shapewear de Lunia “se convierte en una segunda piel que realza la silueta sin restringirla”.

Además, es una empresa que ha conquistado a consumidoras en Colombia con un crecimiento de tres dígitos en sus primeros años. La marca también tiene presencia en España, Estados Unidos y Panamá.

Ángel lidera el eje comercial de la compañía y está a cargo de la relación directa con las clientas, la operación en tiendas, la presencia en ferias y la estrategia de expansión de la marca. Por su parte, María Fernanda Richter está al frente de las áreas de comunicación, campañas y construcción de marca. Su trabajo se basa en contar historias genuinas que reflejen la experiencia de las mujeres y fortalezcan el vínculo con la comunidad.

Las creadoras responden las 10 preguntas sobre moda de El Espectador:

Cuando eras niña, ¿qué pensabas de la moda y qué piensas ahora de esa niña que se imaginaba ciertas cosas?

Laura Ángel (LA): Siempre vi la moda como una forma de expresar emociones, una manifestación artística. Hoy pienso que esa niña tenía razón: la moda no solo se trata de vestir, sino también de cómo te comportas y te expresas.

María Fernanda Richter (MR): Desde pequeña me encantaba jugar con la moda. Me fascinaba combinar prendas, probar cosas nuevas y sentirme distinta cada día. Esa curiosidad sigue siendo mi motor en Lunia: hacer que vestirse vuelva a ser un juego que te hace sentir cómoda y segura.

¿Recuerdas qué te motivó a entrar en el mundo de la moda?

LA: Desde el principio quise crear algo nuevo, donde las mujeres se sintieran cómodas y empoderadas. Esa necesidad de aportar algo diferente fue mi principal motivación.

MR: Más allá de mi pasión por la moda, vi una oportunidad: en Colombia no existía una marca de shapewear que hablara con las mujeres de hoy. Lunia nació de esa necesidad de crear prendas que no aprieten, sino que abracen; una segunda piel que acompañe y haga sentir bien.

¿Quién es tu ícono de moda?

LA: No tengo un ícono en particular. Admiro distintos rasgos de muchas personas que, en conjunto, me inspiran.

MR: Sara Blakely, fundadora de Spanx. Admiro su visión y su capacidad para ver oportunidades donde nadie más las veía. Me inspira porque, al igual que ella, soñé con crear una marca que ayudara a las mujeres a sentirse seguras sin perder autenticidad.

Describe tu mejor atuendo y la ocasión en la que lo usaste o usarías.

LA: Mi mejor atuendo es aquel con el que me siento cómoda, sin importar si estoy en una fiesta, en casa o en la oficina.

MR: Siempre empiezo mis looks con un body de Lunia: es mi base perfecta, cómoda y con estructura. Lo combino con jeans y blazer para el día a día, o con falda para un evento. Saber que tengo algo que me hace sentir segura cambia todo.

¿Qué es lo más importante para crear una colección?

LA: Toda colección debe partir de un concepto claro: una historia o mensaje que quieras contar. Además, es clave conocer bien al público, entender su realidad y conectar con las tendencias globales.

MR: Escuchar a las mujeres. En Lunia diseñamos pensando en sus necesidades reales: cómo se quieren sentir, qué les incomoda, qué buscan. Cada prenda tiene un propósito: que se sientan seguras, libres y cómodas.

¿Cómo describirías tu estilo?

LA: Sencillo y cómodo, siempre.

MR: Un balance entre lo sofisticado y lo natural. Me gusta seguir tendencias sin sacrificar comodidad. Creo en el “menos es más”, siempre con un toque femenino y relajado.

¿Cuál es la mayor influencia del lugar donde naciste en tu profesión y vida personal?

LA: Crecer en un entorno cálido y diverso me enseñó que la ropa debe sentirse bien, no solo verse bien. La verdadera belleza nace cuando una mujer se siente libre y cómoda consigo misma, y eso es lo que busco transmitir en cada diseño.

MR: Nací en Medellín y crecí en Barranquilla. La energía del Caribe me marcó: las mujeres de la costa viven su cuerpo con alegría y autenticidad. Esa esencia está en Lunia: celebrar la naturalidad y la confianza.

¿Cuál es tu recuerdo más preciado?

LA: Las vacaciones de infancia con toda mi familia.

MR: Cualquier momento con mi mamá y mis hermanas. Esos recuerdos los atesoro profundamente.

¿Cuál es el mejor consejo que te han dado y cuál darías tú?

LA: “Sé tú misma”. Ese es también el consejo que daría.

MR: “Cree en tu intuición”. En la moda y en los negocios todos opinan, pero la intuición te guía hacia lo auténtico.

Cuando mencionen tu nombre, ¿qué te gustaría que las personas pensaran?

LAl: Que fui una persona trabajadora, compasiva y alegre.

MR: Que piensen en alguien auténtica, coherente y apasionada por lo que hace.

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.