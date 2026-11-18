Fanning se transformó en Effie Trinket, el personaje que interpreta en la saga y que se destaca por usar un vestuario exuberante, con tocados llamativos y exceso de maquillaje. La actriz eligió un vestido nude hecho a medida, inspirado en un look del show otoño/invierno 2025 de la marca.

La actriz Elle Fanning usó un look de Givenchy by Sarah Burton para el estreno de Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha (The Hunger Games: Sunrise on the Reaping) en Nueva York.

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El corsé estaba adornado con estuches antiguos de maquillaje y espejos bordados, y llevaba una falda de tul y un sombrero a juego de Stephen Jones. También llevó una peluca corta de rizos marcados, coronada por otra polvera y una flor rosa, y completó el look con un espejo de mano.

Fanning le apuesta al method dressing (o vestuario inspirado en el personaje) durante esta gira promocional. Se trata de una estrategia de marketing, narrativa y construcción de marca en la que actores y celebridades utilizan la moda en alfombras rojas y giras de prensa para reflejar el universo de sus personajes o de las películas que están promocionando.

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En una entrevista con TODAY, la actriz explicó que los sombreros y tocados son uno de los temas de sus looks para la gira, en referencia a los accesorios que caracterizan a Effie Trinket. Además, en el podcast Going Rogue, contó que para construir su versión joven del personaje tomó referencias de figuras como Stevie Nicks y Twiggy.

Los estuches de polvos y los elementos de maquillaje del vestido muestran que el concepto está construido alrededor de una de las características más reconocibles del personaje: su obsesión con la belleza y el maquillaje.

Vale la pena mencionar que Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha es una precuela de una de las franquicias más exitosas del cine: Los juegos del hambre.

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