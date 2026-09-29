En fotos: Elena Rose, Kendall Jenner y más famosas en la Semana de la Moda de París
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La actriz estadounidense Jane Fonda luce un diseño de L'Oréal Paris en el desfile de la colección de primavera/verano 2027 para mujer, en el marco de la Semana de la Moda de París. / Kenzo Tribouillard – AFP
Foto: AFP - KENZO TRIBOUILLARD
La cantante italiana Elodie. / Kenzo Tribouillard / AFP
Foto: AFP - KENZO TRIBOUILLARD
La modelo estadounidense Kendall Jenner. / Kenzo Tribouillard / AFP
Foto: AFP - KENZO TRIBOUILLARD
Le Défilé de L’Oréal Paris es uno de los encuentros más destacados de la Semana de la Moda de París, que reunió frente a la Torre Eiffel a reconocidas figuras internacionales de la moda, la belleza y el entretenimiento. / Kenzo Tribouillard / AFP
Foto: AFP - KENZO TRIBOUILLARD
La modelo británica Cara Delevingne. / Kenzo Tribouillard / AFP
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La actriz Eva Longoria. / Kenzo Tribouillard / AFP
Foto: AFP - KENZO TRIBOUILLARD
Tras construir una trayectoria como compositora para algunos de los nombres más importantes de la música latina, la cantautora venezolana Elena Rose llegó París para desfilar y cantar en uno de los escenarios más destacados de la Semana de la Moda. / Kenzo Tribouillard / AFP
Foto: AFP - KENZO TRIBOUILLARD
La actriz francesa Philippine Leroy-Beaulieu, quien personifica a Sylvie en "Emily in París". / Kenzo Tribouillard / AFP
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La cantante canadiense Céline Dion ofreció una inesperada y emotiva actuación rodeada de supermodelos en la Semana de la Moda de París. / Kenzo Tribouillard / AFP
Foto: AFP - KENZO TRIBOUILLARD
En la Semana de la Moda, contó con figuras internacionales como Kendall Jenner, Eva Longoria, Viola Davis y Jane Fonda. / Kenzo Tribouillard / AFP
Foto: AFP - KENZO TRIBOUILLARD
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