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En fotos: Elena Rose, Kendall Jenner y más famosas en la Semana de la Moda de París

Le Défilé de L’Oréal Paris, el evento anual y abierto al público se realizó bajo el concepto de “Express Their Worth”, una celebración que contó con la participación de figuras relevantes de diversas disciplinas.

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Redacción Moda
29 de septiembre de 2026 – 12:33 p. m.

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La actriz estadounidense Jane Fonda luce un diseño de L'Oréal Paris en el desfile de la colección de primavera/verano 2027 para mujer, en el marco de la Semana de la Moda de París. / Kenzo Tribouillard - AFP
La actriz estadounidense Jane Fonda luce un diseño de L'Oréal Paris en el desfile de la colección de primavera/verano 2027 para mujer, en el marco de la Semana de la Moda de París. / Kenzo Tribouillard – AFP
Foto: AFP - KENZO TRIBOUILLARD
La cantante italiana Elodie. / Kenzo Tribouillard / AFP
La cantante italiana Elodie. / Kenzo Tribouillard / AFP
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La modelo estadounidense Kendall Jenner. / Kenzo Tribouillard / AFP
La modelo estadounidense Kendall Jenner. / Kenzo Tribouillard / AFP
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Le Défilé de L’Oréal Paris es uno de los encuentros más destacados de la Semana de la Moda de París, que reunió frente a la Torre Eiffel a reconocidas figuras internacionales de la moda, la belleza y el entretenimiento. / Kenzo Tribouillard / AFP
Le Défilé de L’Oréal Paris es uno de los encuentros más destacados de la Semana de la Moda de París, que reunió frente a la Torre Eiffel a reconocidas figuras internacionales de la moda, la belleza y el entretenimiento. / Kenzo Tribouillard / AFP
Foto: AFP - KENZO TRIBOUILLARD
La modelo británica Cara Delevingne. / Kenzo Tribouillard / AFP
La modelo británica Cara Delevingne. / Kenzo Tribouillard / AFP
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La actriz Eva Longoria. / Kenzo Tribouillard / AFP
La actriz Eva Longoria. / Kenzo Tribouillard / AFP
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Tras construir una trayectoria como compositora para algunos de los nombres más importantes de la música latina, la cantautora venezolana Elena Rose llegará a París para formar parte de uno de los escenarios más destacados de la Semana de la Moda. / Kenzo Tribouillard / AFP
Tras construir una trayectoria como compositora para algunos de los nombres más importantes de la música latina, la cantautora venezolana Elena Rose llegó París para desfilar y cantar en uno de los escenarios más destacados de la Semana de la Moda. / Kenzo Tribouillard / AFP
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La actriz francesa Philippine Leroy-Beaulieu quien personifica a Sylvie en "Emily in París". / Kenzo Tribouillard / AFP
La actriz francesa Philippine Leroy-Beaulieu, quien personifica a Sylvie en "Emily in París". / Kenzo Tribouillard / AFP
Foto: AFP - KENZO TRIBOUILLARD
La cantante canadiense Céline Dion ofreció una inesperada y emotiva actuación rodeada de supermodelos en la Semana de la Moda de París. Kenzo Tribouillard / AFP
La cantante canadiense Céline Dion ofreció una inesperada y emotiva actuación rodeada de supermodelos en la Semana de la Moda de París. / Kenzo Tribouillard / AFP
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En la Semana de la Moda, contó con figuras internacionales como Kendall Jenner, Eva Longoria, Viola Davis y Jane Fonda. / Kenzo Tribouillard / AFP
En la Semana de la Moda, contó con figuras internacionales como Kendall Jenner, Eva Longoria, Viola Davis y Jane Fonda. / Kenzo Tribouillard / AFP
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Por Redacción Moda

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