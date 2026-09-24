Encajes y estética disco en la nueva propuesta de lencería de Fendi

Modelos masculinos y femeninos desfilaron entre juegos de reflejos con una propuesta de marcada fluidez en la que la lencería abandonó su lugar habitual para quedar totalmente al descubierto. Los tops de sujetador, las transparencias, los encajes lenceros y los tejidos brillantes dejaron de esconderse para asomarse sin complejos bajo vestidos camiseros, capas fluidas, chalecos de cuero y abrigos de piel. / Stefano Rellandini / AFP

Foto: AFP - STEFANO RELLANDINI