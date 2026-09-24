Encajes y estética disco en la nueva propuesta de lencería de Fendi
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Fendi convirtió la sensualidad y la lencería en protagonistas de la Semana de la Moda de Milán. / Stefano Rellandini / AFP
Foto: AFP - STEFANO RELLANDINI
Maria Grazia Chiuri presentó una segunda colección para Fendi inspirada en las fiestas de los años setenta y en la estrella italiana Raffaella Carrà. / Stefano Rellandini / AFP
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Espejos, cuerpos, lencería y música funk envolvieron la presentación de la colección primavera-verano 2027, en una propuesta que jugó con los límites entre vestirse y desvestirse y convirtió la ropa interior en pieza protagonista. / Stefano Rellandini / AFP
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Las modelos desfilaron frente a espejos inspirados en un programa de 1974, en el que Raffaella Carrà bailaba "Prisencolinensinainciusol", canción de Adriano Celentano. / Stefano Rellandini / AFP
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"Partimos de la idea de la intimidad", explicó Chiuri en la red social Instagram. "Raffaella tenía una gran conciencia de su cuerpo y un gran sentido de la moda; eso nos inspiró mucho". / Stefano Rellandini / AFP
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Modelos masculinos y femeninos desfilaron entre juegos de reflejos con una propuesta de marcada fluidez en la que la lencería abandonó su lugar habitual para quedar totalmente al descubierto. Los tops de sujetador, las transparencias, los encajes lenceros y los tejidos brillantes dejaron de esconderse para asomarse sin complejos bajo vestidos camiseros, capas fluidas, chalecos de cuero y abrigos de piel. / Stefano Rellandini / AFP
Foto: AFP - STEFANO RELLANDINI
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