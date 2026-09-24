 

Publicidad

Encajes y estética disco en la nueva propuesta de lencería de Fendi

La colección, firmada por Maria Grazia Chiuri, mostró a modelos luciendo chaquetas largas, chalecos y capas que dieron paso a bufandas de piel y estolas de aire retro. En la paleta cromática los protagonistas fueron el negro y el blanco, el beige y tonos pasteles.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Redacción Moda
24 de septiembre de 2026 – 05:00 p. m.

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Fendi convirtió la sensualidad y la lencería en protagonistas de la Semana de la Moda de Milán. / Stefano Rellandini / AFP
Fendi convirtió la sensualidad y la lencería en protagonistas de la Semana de la Moda de Milán. / Stefano Rellandini / AFP
Foto: AFP - STEFANO RELLANDINI
Maria Grazia Chiuri presentó una segunda colección para Fendi inspirada en las fiestas de los años setenta y en la estrella italiana Raffaella Carrà. /Stefano Rellandini / AFP
Maria Grazia Chiuri presentó una segunda colección para Fendi inspirada en las fiestas de los años setenta y en la estrella italiana Raffaella Carrà. / Stefano Rellandini / AFP
Foto: AFP - STEFANO RELLANDINI
Espejos, cuerpos, lencería y música funk envolvieron la presentación de la colección primavera-verano 2027, en una propuesta que jugó con los límites entre vestirse y desvestirse y convirtió la ropa interior en pieza protagonista. / Stefano Rellandini / AFP
Espejos, cuerpos, lencería y música funk envolvieron la presentación de la colección primavera-verano 2027, en una propuesta que jugó con los límites entre vestirse y desvestirse y convirtió la ropa interior en pieza protagonista. / Stefano Rellandini / AFP
Foto: AFP - STEFANO RELLANDINI
Las modelos desfilaron frente a espejos inspirados en un programa de 1974, en el que Raffaella Carrà bailaba "Prisencolinensinainciusol", canción de Adriano Celentano. / Stefano Rellandini / AFP
Las modelos desfilaron frente a espejos inspirados en un programa de 1974, en el que Raffaella Carrà bailaba "Prisencolinensinainciusol", canción de Adriano Celentano. / Stefano Rellandini / AFP
Foto: AFP - STEFANO RELLANDINI
"Partimos de la idea de la intimidad", explicó Chiuri en la red social Instagram. "Raffaella tenía una gran conciencia de su cuerpo y un gran sentido de la moda; eso nos inspiró mucho". / Stefano Rellandini / AFP
"Partimos de la idea de la intimidad", explicó Chiuri en la red social Instagram. "Raffaella tenía una gran conciencia de su cuerpo y un gran sentido de la moda; eso nos inspiró mucho". / Stefano Rellandini / AFP
Foto: AFP - STEFANO RELLANDINI
Modelos masculinos y femeninos desfilaron entre juegos de reflejos con una propuesta de marcada fluidez en la que la lencería abandonó su lugar habitual para quedar totalmente al descubierto. Los tops de sujetador, las transparencias, los encajes lenceros y los tejidos brillantes dejaron de esconderse para asomarse sin complejos bajo vestidos camiseros, capas fluidas, chalecos de cuero y abrigos de piel. / Stefano Rellandini / AFP
Modelos masculinos y femeninos desfilaron entre juegos de reflejos con una propuesta de marcada fluidez en la que la lencería abandonó su lugar habitual para quedar totalmente al descubierto. Los tops de sujetador, las transparencias, los encajes lenceros y los tejidos brillantes dejaron de esconderse para asomarse sin complejos bajo vestidos camiseros, capas fluidas, chalecos de cuero y abrigos de piel. / Stefano Rellandini / AFP
Foto: AFP - STEFANO RELLANDINI

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Por Redacción Moda

Temas recomendados:

Estilo de Vida

Fendi

Maria Grazia Chiuri

ModaEE
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Publicidad

 

 

Publicidad

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido