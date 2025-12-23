¿Es mejor la ropa doblada o colgada? Así deberías organizar tu clóset

Imagen de referencia. / Pixabay Foto: Pixabay

Cuidar y tener la ropa organizada es todo un ritual que permite hacerle frente a la recurrente frase: “no tengo nada que ponerme”.

Esta época del año también es perfecta para que saques lo que ya no usas, lo puedes donar o vender para que alguien más le dé un segundo uso, y así empezar el 2026 con tu clóset organizado.

Además, ver las prendas acomodadas ayuda a que sea más fácil elegir la ropa cada mañana y que tengas tu estilo bien definido.

De acuerdo con Laura Echavarría, escritora de Lecciones de estilo, una opción es que organices por colores y categorías tu ropa. Por ejemplo, los jeans y pantalones en un mismo lugar y así cada categoría.

En esa línea, Piluka de Echegaray, experta en imagen personal, explica que “no todo se guarda igual”. Las prendas ligeras y de punto se doblan con cuidado; las camisas, vestidos y chaquetas, en perchas que respeten su forma. Y, lana pesada, jamás se cuelga, porque el peso termina deformándola.

También puedes doblar las prendas de punto y las camisetas.

Las prendas que se arrugan con facilidad, deben ir colgadas.

Los zapatos se pueden acomodar por ocasiones de uso: los del día a día en una ubicación más visible, los deportivos en otra zona y tus favoritos pueden tener una posición especial.

Puedes elegir un cajón exclusivo para tu ropa interior y, Echavarría recomienda, poner “una bolsita con esencia de lavanda en el interior, así siempre olerá rico”.

Un dato clave es que los bolsos se guarden en bolsas de pana o en la que vienen cuando los compras y puedes mantenerlas rellenas con papel, así no pierden la forma.

“Cada cultura guarda la ropa a su manera. En Japón, doblar una prenda es casi un gesto espiritual; en los países nórdicos manda la practicidad; en el Mediterráneo, la frescura y el color. Porque la forma de cuidar la ropa es también la forma de vivir”, agrega Piluka de Echegaray.

