¿Es mejor la ropa doblada o colgada? Así deberías organizar tu clóset

Cuidar y tener la ropa organizada es todo un ritual que permite hacerle frente a la recurrente frase: “no tengo nada que ponerme”.
Esta época del año también es perfecta para que saques lo que ya no usas, lo puedes donar o vender para que alguien más le dé un segundo uso, y así empezar el 2026 con tu clóset organizado.
Además, ver las prendas acomodadas ayuda a que sea más fácil elegir la ropa cada mañana y que tengas tu estilo bien definido.
De acuerdo con Laura Echavarría, escritora de Lecciones de estilo, una opción es que organices por colores y categorías tu ropa. Por ejemplo, los jeans y pantalones en un mismo lugar y así cada categoría.
En esa línea, Piluka de Echegaray, experta en imagen personal, explica que “no todo se guarda igual”. Las prendas ligeras y de punto se doblan con cuidado; las camisas, vestidos y chaquetas, en perchas que respeten su forma. Y, lana pesada, jamás se cuelga, porque el peso termina deformándola.
- También puedes doblar las prendas de punto y las camisetas.
- Las prendas que se arrugan con facilidad, deben ir colgadas.
- Los zapatos se pueden acomodar por ocasiones de uso: los del día a día en una ubicación más visible, los deportivos en otra zona y tus favoritos pueden tener una posición especial.
- Puedes elegir un cajón exclusivo para tu ropa interior y, Echavarría recomienda, poner “una bolsita con esencia de lavanda en el interior, así siempre olerá rico”.
- Un dato clave es que los bolsos se guarden en bolsas de pana o en la que vienen cuando los compras y puedes mantenerlas rellenas con papel, así no pierden la forma.
“Cada cultura guarda la ropa a su manera. En Japón, doblar una prenda es casi un gesto espiritual; en los países nórdicos manda la practicidad; en el Mediterráneo, la frescura y el color. Porque la forma de cuidar la ropa es también la forma de vivir”, agrega Piluka de Echegaray.
